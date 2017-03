Programa de voluntariado oferece curso gratuito sobre educação financeira

Em Porto Alegre

O Mãos que Ajudam, programa permanente de auxílio humanitário e de serviço comunitário, fará um evento gratuito sobre educação financeira em três encontros: nesta quinta-feira, 30 de março e 6 de abril, sempre das 20h às 21h30min.

A intenção é ensinar às pessoas como elas podem se organizar para ter reservas financeiras — tanto para momentos emergenciais quanto para realizações pessoais.



Conforme o bancário Eduardo Sarmento, voluntário e um dos organizadores da ação, a ideia é que a educação financeira possa indicar as melhores maneiras de lidar com o dinheiro.

— É possível uma pessoa fazer as coisas que deseja sem se endividar ou pagar juros. Mas, para isso, é preciso economizar e ter calma. Eu costumo dizer que os juros são o preço da impaciência — diz Sarmento.

O bancário esclarece que o curso é voltado para pessoas de todas as idades e faixas salariais. A ideia é mostrar que é possível consumir de forma planejada, ter organização financeira e viver de acordo com os próprios recursos. As aulas irão abordar conteúdos que se enquadram na vida prática das pessoas.

— Consumir é bom, mas planejar é melhor ainda, e uma das grandes questões das pessoas é saber decidir como gastar o dinheiro. Vamos mostrar vídeos e incentivar o pessoal a ter ideias sobre o assunto. Vamos falar sobre como cada um pode cuidar do seu dinheiro sem gastar mais do que ganha — afirma.

O evento será na Avenida Princesa Isabel, 300, bairro Santana, em Porto Alegre (em frente ao Instituto de Cardiologia). São 400 vagas disponíveis e as inscrições ocorrem na hora.

Confira as datas e temas de cada encontro:

Dia 23/03, às 20h — Como os hábitos afetam as finanças pessoais

Dia 30/03, às 20h — Ferramentas e recursos disponíveis na Internet para auxiliar no planejamento financeiro

Dia 06/04, às 20h — Princípios de autossuficiência e viver previdente