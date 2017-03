Quando a terceira idade vem com doses diárias de maconha medicinal

The New York Times

Nova York – Ruth Brunn finalmente disse sim à maconha... aos 98 anos.

Engole uma pílula verde cheia de óleo de cannabis com um gole de água vitaminada. Então a senhorinha, quem tem neuropatia, se senta em sua cadeira de rodas e espera a dor nos ombros, nos braços e nas mãos diminuir.

"Não me sinto chapada ou drogada. Só sei que me sinto melhor quando faço isso."

Brunn terá companhia em breve: a casa de repouso na cidade de Nova York onde ela vive, o Lar Hebraico em Riverdale, está adotando a medida incomum de ajudar seus moradores a usar maconha medicinal através de um novo programa que visa tratar várias doenças com uma alternativa às drogas de tarja preta. A equipe do lar não vai armazenar ou administrar a maconha, mas os moradores poderão comprá-la de um dispensário, mantê-la em caixas trancadas em seus quartos e tomá-la por conta própria.

Nas comunidades de aposentados e lares de idosos, os americanos da terceira idade estão cada vez mais se voltando para maconha para aliviar suas dores. Muitos a adotam como uma alternativa às drogas poderosas, como a morfina, dizendo que é menos viciante e tem menos efeitos colaterais.

Para alguns, ela é um último recurso, quando nada mais resolve a situação.

A maconha, que é proibida por lei federal nos EUA, foi aprovada para uso médico em 29 estados, incluindo Nova York e o Distrito de Columbia. É cada vez maior o número de evidências científicas que demonstram sua eficácia no tratamento de certas condições médicas, entre elas a dor neuropática, os espasmos musculares associados à esclerose múltipla, a perda de peso não intencional e os vômitos e náuseas causados por quimioterapia. Também há relatos de que a maconha ajudou pessoas com o mal de Alzheimer e outros tipos de demência, além da doença de Parkinson.

Em todo o país, o número de usuários de maconha que estão na terceira idade ainda é relativamente limitado, mas o aumento foi significativo, especialmente entre os de 65 ou mais, de acordo com estudos recentes.

"É um problema maior do que pensávamos e só agora começamos a tentar entendê-lo", disse Brian Kaskie, professor de política de saúde na Universidade de Iowa, que foi coautor de um estudo publicado em janeiro, "The Increasing Use of Cannabis Among Older Americans: A Public Health Crisis or Viable Policy Alternative?" (O aumento do uso de cannabis entre americanos idosos: uma crise de saúde pública ou alternativa viável?).

Um clube de educação e apoio da maconha medicinal organizado por residentes de Rossmore Walnut Creek, comunidade de aposentados a leste de San Francisco, cresceu tanto que tem hoje 530 membros – e já mudou três vezes de salas de reuniões.

"Eu estaria muito pior se não usasse maconha, física e mentalmente", disse Anita Mataraso, 72 anos, que tem seis netos, é diretora do programa e usa maconha diariamente para a dor causada pela artrite e por uma neuropatia, entre outras doenças.

No estado de Washington, pelo menos uma dúzia de lares tem políticas formais de uso de maconha medicinal em resposta à demanda de seus moradores, disse Robin Dale, diretor-executivo da Associação de Cuidados de Saúde de Washington. A associação postou uma amostra de sua política de maconha medicinal em seu site.

Um grupo influente de prestadores de serviços médicos, a AMDA, abordará a questão em sua conferência anual. Cari Levy, vice-presidente do grupo, irá dar uma aula sobre o básico da maconha e seus benefícios, riscos e armadilhas potenciais para seus integrantes.

"As pessoas estão usando, e precisamos saber como responder", disse ela.

Conforme a população mais velha começa a representar uma nova fronteira no uso da maconha para fins médicos, várias questões estão sendo levantadas sobre sua segurança e acessibilidade. Mesmo nos estados onde o uso medicinal é legal, os idosos que poderiam se beneficiar muitas vezes não a conseguem. A maioria dos lares não aprova abertamente seu consumo, e muitos médicos estão relutantes em apoiar a prática, dizendo que não se sabe o suficiente sobre os riscos em grupos de mais idade.

"Esse é um público-alvo que pode ter seu acesso limitado ou completamente bloqueado simplesmente porque reside em lares. É um problema que pode prejudicar sua qualidade de vida", disse Paul Armentano, diretor-adjunto da NORML, grupo que defende a legalização da maconha.

Há várias pesquisas sendo feitas sobre a erva, mas poucas são explicitamente focadas nos usuários mais velhos, mesmo que seus números cresçam, e não apenas nos Estados Unidos. Em Israel, por exemplo, os idosos são tratados com maconha medicinal há anos. E o grupo de defesa Americans for Safe Access ajudou a abrir um centro de pesquisa na República Tcheca, que está avaliando seu efeito na terceira idade.

"É uma área importante para se examinar", disse o Dr. Igor Grant, diretor do Centro de Pesquisa de Cannabis Medicinal da Universidade da Califórnia, San Diego, acrescentando que as pessoas mais velhas são uma das prioridades de pesquisa do centro.

"Os idosos podem ser mais sensíveis ao medicamento. É possível que uma dose segura para quem tem 40 anos não seja boa para quem tem 80."

O Dr. Thomas Strouse, psiquiatra e médico de cuidados paliativos na Universidade da Califórnia, Los Angeles, disse que, do mesmo modo em que remédios para dormir e analgésicos podem prejudicar as pessoas mais velhas, a maconha possivelmente poderia deixá-los confusos, tontos ou com maior propensão a quedas.

"Não há provas de que seja particularmente útil para os idosos, mas há razões para que seja prejudicial", disse ele.

A maioria dos lares de idosos também tomou uma posição cautelosa, muitas vezes recorrendo a uma abordagem tipo "não pergunte, não conte".

"Se os moradores a usam, geralmente é às escondidas, sem que os funcionários saibam, portanto não é parte do seu plano de cuidados. Acho que isso cria um problema de segurança", disse a Dra. Cheryl Phillips, vice-presidente de políticas públicas e serviços de saúde da LeadingAge, grupo da indústria que representa mais de duas mil casas de repouso.

Fred Miles, advogado do Colorado que representa administradores de casas de repouso, disse que essas instituições – ao contrário de instalações assistidas – eram reguladas pelo governo federal e estavam com medo de comprometer seu financiamento do Medicare e do Medicaid. Membros da equipe que administram a maconha poderiam também teoricamente enfrentar acusação criminal sob a lei federal, disse ele, embora nunca tenha visto isso acontecer.

O Centro Federal dos Serviços Medicare e Medicaid disse que nenhuma casa de repouso havia perdido o financiamento ou sido penalizada especificamente por permitir o uso da erva. No estado de Nova York, que começou o programa de maconha medicinal em 2016, o acesso é restrito a pessoas com condições médicas específicas, incluindo neuropatia, epilepsia, esclerose múltipla, Parkinson, HIV, Aids e câncer.

Para Ruth Brunn, os comprimidos de maconha funcionam tão bem que ela acabou reduzindo o uso de seu outro analgésico, a morfina.

Sua filha, Faith Holman, 61 anos, disse que os comprimidos custam US$240 por mês e que não são cobertos pelo seguro de saúde. Holman, que vive em Nova Jersey, também precisa pedir a um amigo da família para ir ao dispensário Yonkers.

"Os obstáculos tiveram que ser superados, mas acho que tinha que ser assim porque tudo acabou dando certo", disse Holman.

