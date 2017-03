Quarta-feira registrará pancadas de chuva isoladas no Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

Áreas de instabilidades continuam influenciando o tempo no Rio Grande do Sul. Para esta Quarta-feira de Cinzas, pancadas de chuva são esperadas sobre a maior parte do Estado.



As precipitações ocorrem durante a tarde e serão mais fortes no Norte, onde poderá ocorrer ventania e granizo muito localizado. Já no Centro e no Sul, as pancadas são mais isoladas. No Litoral Norte e em parte da Serra, a possibilidade de chuva é menor.



Porém, mesmo com a instabilidade, o calor continua aumentando em algumas regiões do RS. As temperaturas serão mais elevadas entre o sul e o leste gaúcho, além da fronteira oeste. Na Capital, a máxima poderá chegar a 36ºC.



O calor só deverá dar lugar a temperaturas mais amenas ao longo dos próximos dias. Segundo a Somar Meteorologia, riscos de temporais aumentam no Estado e o tempo quente diminui a partir da sexta-feira.



*ZERO HORA