Quinta-feira deve ser de chuva no Rio Grande do Sul

A chuva se espalha por todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, devido ao vento nos altos níveis da atmosfera aliado à umidade que chega do oceano. As precipitações, no entanto, não devem atingir níveis expressivos.

– O acumulado não será muito alto. São José dos Ausentes e Torres podem registrar os maiores volumes, em torno de 20 milímetros – afirma a meteorologista Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia.

A temperatura fica parecida com a registrada na quarta-feira: manhã fria e sensação de abafamento no restante do dia. São José dos Ausentes aparece com a menor do Estado, 10ºC. A maior não passa dos 33ºC, na cidade de São Borja.



Em Porto Alegre, podem ocorrer precipitações a partir da tarde. A previsão para a Capital é de mínima de 19°C e máxima de 30ºC. O tempo volta a ficar firme no final de semana.

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

Pelotas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 31ºC

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 32ºC

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC

Rio Grande: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 25ºC

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 26ºC

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 28ºC