Quinta-feira deve ser de tempo instável e temperatura elevada no Rio Grande do Sul

Calorão

Zero Hora

Por: Zero Hora

Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade ainda podem provocar pancadas de chuva sobre praticamente todo o Rio Grande do Sul. Há previsão de temporais para a Fronteira Oeste e municípios que fazem divisa com Santa Catarina

Segundo a Somar Meteorologia, a temperatura segue elevada em todo o Estado. Em Porto Alegre, mesmo com a previsão de chuva à tarde, os termômetros podem registrar 37°C. Na quarta-feira, a temperatura mais elevada foi registrada em Rio Grande com 33,9°C.

– No sábado, uma frente fria deve chegar ao Estado e deixar a temperatura menos elevada – informa o meteorologista da Somar William Minhoto.

No Litoral, as precipitações podem ocorrer no final da tarde e de forma isolada. Em Torres, os termômetros devem registrar entre 25 e 33°C.

Confira a previsão do tempo para algumas cidades nesta quinta-feira:

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 37ºC

Pelotas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 37ºC

Caxias do Sul: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC

Santa Maria: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 34ºC

Santa Rosa: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC

Erechim: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 17ºC e máxima de 31ºC

Uruguaiana: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 26ºC e máxima de 34ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 25ºC e máxima de 33ºC

Rio Grande: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 35ºC

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Passo Fundo: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Bagé: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 34ºC