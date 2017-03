Rio Grande do Sul deve registrar chuva nesta sexta-feira

Instabilidade

Zero Hora

Por: Zero Hora

Com a influência de uma área de baixa pressão atmosférica, a chuva se espalha por todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Os maiores acumulados ficam concentrados na faixa Leste, com destaque para São José dos Ausentes, que deve registrar cerca de 20 milímetros.

A previsão é de temperatura amena no Litoral Norte e calor nas demais áreas. De acordo com o meteorologista William Minhoto, da Somar Meteorologia, o final de semana pode apresentar mudanças.

– O tempo volta a abrir no sábado e a umidade do ar fica um pouco mais baixa – afirma.

Em Porto Alegre, existe a possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas na sexta-feira. A sensação de abafamento continua e a temperatura, na Capital, varia entre 19ºC e 30ºC.

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 14ºC e máxima de 26ºC

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 15ºC e máxima de 27ºC

Uruguaiana: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

Torres: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC

Bagé: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 17ºC e máxima de 27ºC