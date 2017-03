Rio Grande do Sul deve registrar grande variação de temperatura nesta quarta-feira

Efeito cebola

A alta pressão no oceano traz umidade para o continente e causa chuva fraca no litoral do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Na Campanha e na Região Central, pode ocorrer instabilidade graças ao vento na alta atmosfera. Nas demais áreas, o tempo fica firme e deve haver grande variação de temperatura.



O dia terá amanhecer característico do outono, com sensação de frio, mas a temperatura da tarde sobe e o calor predomina.

– Isso acontece devido à grande amplitude térmica, típica nesta época do ano – informa a meteorologista da Somar Meteorologia Nadiara Pereira.

A temperatura mais baixa do Estado deve ser de 11ºC, em São José dos Ausentes. Já os termômetros de Santa Maria, Santa Rosa, Santo Augusto e Iraí podem registrar máxima de até 31ºC.



Porto Alegre terá uma quarta-feira abafada, com mínima de 19ºC e máxima de 30°C. O tempo na Capital permanece aberto ao longo do dia. Para quinta-feira, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15ºC e máxima de 28ºC

Santa Maria: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 29ºC

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15ºC e máxima de 25ºC

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15ºC e máxima de 28ºC

Bagé: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 17ºC e máxima de 27ºC