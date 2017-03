Rio Grande do Sul deve ter chuva nesta quinta-feira

Pegue o guarda-chuva

Zero Hora

Por: Zero Hora

Uma frente fria se forma no oceano e avança pelo Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Existe a probabilidade de o sistema ser reforçado por um corredor de umidade vindo da Amazônia, causando temporais.

A previsão é de rajadas de vento de até 40 km/h e queda de granizo em cidades do sudoeste do Estado. O maior percentual de chuva deve ocorrer em São Borja, com 40 mm.

Em Porto Alegre, também podem ser registradas precipitações, mas elas não devem passar dos 15 mm. A temperatura mínima prevista para a Capital é de 21ºC e a máxima, de 29ºC.

As condições mudam e o tempo fica firme no restante da semana, conforme explica o meteorologista William Minhoto, da Somar Meteorologia.

– A alta pressão vai inibir a formação de nuvens e, consequentemente, o tempo fica mais estável – informa.

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC



Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC

Santa Maria: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

Santa Rosa: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

Erechim: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC

Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 24ºC

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC

Rio Grande: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 26ºC

Passo Fundo: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC

Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 25ºC