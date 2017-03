Rio Grande do Sul terá amanhecer frio na Serra e tarde de calor no Norte nesta quinta-feira

Outono típico

A quinta-feira será de tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A exceção ocorre no Litoral Norte, como em Torres, onde pode chover de forma isolada devido ao vento úmido que sopra contra a costa.

A temperatura não varia muito em relação a que foi registrada na quarta-feira. O amanhecer será frio na Serra, com mínima de 7ºC em São José dos Ausentes. Porém, a máxima deve passar dos 30ºC em municípios da Região Norte.

A diminuição da umidade pode fazer com que boa parte do dia tenha predomínio de sol no Sul e Vale do Itajaí. A quinta-feira terá poucas nuvens no céu em Porto Alegre, com temperatura entre 16ºC e 28ºC. Para os próximos dias,as condições climáticas na Capital permanecem as mesmas.

– É bem remota a possibilidade de chuva até a metade da próxima semana –afirma o técnico em meteorologia Lucas Silva, da Somar Meteorologia.

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 28ºC

Pelotas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

Caxias do Sul: tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 28ºC

Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 31ºC

Erechim: tempo firme e ensolarado. Mínima de 15ºC e máxima de 29ºC

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 32ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 23ºC

Mostardas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 22ºC e máxima de 24ºC

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 15ºC e máxima de 29ºC

Bagé: tempo firme e ensolarado. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC