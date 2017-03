Rio Grande do Sul terá terça-feira de sol e temperaturas agradáveis

Previsão do tempo

O tempo fica firme e com predomínio de sol em praticamente todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Somente no Litoral pode ocorrer chuva isolada, devido à umidade vinda do oceano, mas o volume não deve passar dos cinco milímetros.

A previsão é de temperatura amena tanto de manhã quanto da tarde. No oeste gaúcho, há possibilidade de calor. A mínima do Estado deve ser de 9ºC em São José do Ausentes. Já a máxima, em Iraí e Uruguaiana, não passa dos 29ºC.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura varia de 17ºC a 27ºC. Ao longo da semana, o cenário na Capital permanece o mesmo.

–Não estão previstas alterações para os próximos dias. O tempo varia um pouco no final da semana, lá por sexta-feira – comenta o meteorologista Evandro Magalhães, da Somar Meteorologia.

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 27ºC

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 25ºC

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12ºC e máxima de 24ºC

Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 29ºC

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 27ºC

Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 24ºC

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 24ºC

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19ºC e máxima de 24ºC

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 15ºC e máxima de 26ºC

Bagé: tempo firme e ensolarado. Mínima de 15ºC e máxima de 26ºC