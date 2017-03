Sábado terá pancadas de chuva em todo Estado 

Previsão do tempo

O sábado será marcado pelo tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Com o afastamento da frente fria que predominava no Estado, zonas de instabilidades se formarão em diversas regiões, provocando pancadas de chuva que serão mais persistentes sobre a faixa leste. Somente o Extremo Sul não tem previsão de precipitações, apenas de nebulosidade.

De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva deve persistir durante a noite, devido a novas áreas de instabilidade associadas a ventos no alto da atmosfera e a uma área de baixa pressão atmosférica na Argentina. As temperaturas ficam mais amenas sobre o sul e leste. Nas demais regiões, o tempo ficará abafado a tarde.

Já no domingo temporais mais fortes devem se espalhar por todo o Estado, com altos volumes de água, risco para ventania e granizo. Durante a tarde, as temperaturas ficam mais baixas no Rio Grande do Sul, por causa do tempo fechado e com chuva a qualquer momento.

A medida que a chuva avança para norte, o ar seco e frio começa a avançar sobre o Rio de Grande do Sul. Com isso, durante a noite de domingo, o tempo deve voltar a abrir abrir e as temperaturas terão uma queda acentuada.

Ainda segundo a Somar, a tendência é de que o tempo se mantenha seco pelo menos até terça-feira. Entre a quarta e a quinta-feira, áreas de instabilidade voltam a atingir a Região Sul e provocam chuva na maior parte do estado. No entanto, desta vez, não há previsão para volumes muito expressivos de água.