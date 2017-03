Sábado terá temperatura amena e tempo firme no RS

Clima

O final de semana será de temperaturas agradáveis em todo o Estado. Neste sábado, a máxima prevista para a Capital é de 25ºC. A queda nas temperaturas é resultado do afastamento de uma massa de ar frio que passou pela região durante a semana, trazendo chuvas. Segundo a meteorologista Heloisa Pereira, da Somar, um fenômeno de alta pressão que veio atrás da frente fria inibe a formação de nuvens que segurariam o calor.

Não há previsão de chuva para nenhuma parte do RS neste sábado. Na Região Metropolitana o tempo será de céu aberto e sol. Algumas regiões do Estado, como a Central, parte da Oeste e o Litoral devem ter nebulosidade esparsa durante o dia. No restante das áreas, o sol predomina.

Em Santa Maria, a máxima será de 24ºC. Em Caxias do Sul, os termômetros devem marcar 23ºC. Em Uruguaiana, deve fazer 25ºC. No Chuí, a máxima será de 21ºC.

Ao anoitecer, as temperaturas devem entrar novamente em declínio em todas as regiçies. Para a madrugada deste domingo, em Porto Alegre, a mínima prevista será de 13ºC. Em São José dos Ausentes, a temperatura mínima será de 7ºC.

Leia as últimas notícias