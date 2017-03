Saiba quais as novas regras da Anac que já vigoram nesta terça-feira 

Aviação comercial

As novas normas para o transporte aéreo definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) entram em vigor nesta terça-feira sem a medida mais polêmica: a autorização para que as empresas cobrem pelas bagagens despachadas. Isso porque, a pedido do Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo, a Justiça Federal daquele Estado concedeu ontem uma liminar que suspende a cobrança extra.

Como a liminar atinge apenas os artigos 13 e 14 da resolução, que tratam das bagagens despachadas e de mão, passam a valer apenas as outras mudanças, entre elas as que tratam da desistência da compra da passagem e das taxas de cancelamento, reembolso ou remarcação. A Anac informou que respeita as instituições, mas adotará as providências necessárias para garantir os benefícios que acredita que as novas regras oferecem a toda a sociedade brasileira.



Confira o que já estará valendo nesta terça

Correção do nome até o check-in

Como é - Empresas podiam recusar a mudança, cobrando um novo bilhete.-Como fica - As empresas não poderão cobrar a correção do nome em caso de erro de registro.

Direito de desistência

Como é - Passageiro que desistir do voo era multado.

Como fica - Após receber o comprovante da compra da passagem, o passageiro terá até 24 horas para desistir sem custo, desde que o voo esteja marcado para acontecer com, no mínimo, sete dias de antecedência.

Mudança de horário de voo

Como é - Empresas não têm regras obrigatórias.

Como fica - Alterações de mais de meia hora em voos nacionais exigem remarcação ou reembolso automático.

Cancelamento de retorno

Como é - Se o passageiro perde o voo de ida, há cancelamento automático.-Como fica - O passageiro pode solicitar à empresa que mantenha o retorno. Para que não tenha custos, o aviso tem de ser feito até o horário da partida do voo de ida.

Prazo para reembolso

Como é - Passageiro pode cancelar e solicitar reembolso da passagem, que ocorre em até 30 dias.

Como fica - Esse reembolso ou estorno deverá ocorrer em um prazo de até sete dias depois da solicitação.

Preço final

Como é - Só o preço do bilhete. As taxas aparecem após a oferta da passagem.

Como fica - O valor da passagem deve apresentar o preço do bilhete, incluindo todas as taxas e impostos da compra. Ou seja, já na oferta, o passageiro saberá o valor total que vai pagar.