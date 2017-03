Saldo de algumas contas inativas do FGTS aparecem zerados; entenda o motivo

Dinheiro extra

Os trabalhadores com data de nascimento de janeiro e fevereiro, cujo saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começa no próximo dia 10, já encontram seu saldo zerado ao consultar os dados através do site ou do aplicativo da Caixa Econômica Federal (CEF). De acordo com o diretor executivo do FGTS da Caixa, Valter Nunes, a falha ocorre porque os canais do banco utilizam informações da base de dados do Fundo de Garantia, mas por ¿questões operacionais¿ a instituição financeira já liberou o dinheiro para o saque do trabalhador.



Segundo reportagem d'O Globo, apesar de o saldo constar como zerado, o trabalhador que tiver a conta inativa não será prejudicado e poderá efetuar o saque normalmente. Valter Nunes orienta o trabalhador a buscar uma agência em caso de dúvidas.

— É bom esclarecer este fato sobre as contas que zeraram e a dúvida sobre o sumiço do saldo. Nas rotinas normais de saque, a gente procede o débito alguns dias antes do pagamento. A conta é liberada no sistema bancário para quando o cliente chegar à agência tenha condições de sacar. Como o volume agora é expressivo, nós começamos a fazer este procedimento antes. Logo após o Carnaval, para as contas que vão ter liberação a partir de 10 de março, começamos a fazer os débitos das contas do Fundo de Garantia. Os sistemas de acompanhamento, o aplicativo e o site, vão buscar as informações na base do Fundo de Garantia. Quando a pessoa entra hoje, ela encontra (a conta) zerada porque o dinheiro saiu da base do fundo de garantia e entrou na base no sistema bancarío da Caixa e está liberado — explicou o diretor executivo do FGTS da Caixa, Valter Nunes.

Caixa fará força-tarefa no sábado, segunda e terça-feira.

