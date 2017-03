San Diego: venha pela cerveja, fique pela paisagem

The New York Times

Eu sou um cara alto – 1,90 m, com muita massa para absorver o álcool –, mas estava sendo particularmente cuidadoso ao ir de cervejaria em cervejaria em San Diego. Fazer a ronda pelas dezenas de boas opções na bela cidade exige um carro, por isso estava sendo bem comedido no consumo. Mas essa Electric Youth Pale Ale de café da Thunderhawk Alements estava boa demais. Eu nunca tinha bebido uma cerveja com sabor tão intenso e convincente de café. Havia a doçura que lembrava frutas vermelhas e flores, misturada ao malte amargo e ao lúpulo da cerveja.

Melhor ainda? Um copo pequeno sai por apenas US$3. A bebida deliciosa teve um papel importante na minha viagem para San Diego, mas certamente não foi a única coisa de que gostei. Você certamente já ouviu falar das principais atrações como o Balboa Park e o Zoo de San Diego, mas a cidade também tem uma grande vida noturna, caminhadas cênicas pelas encostas e calçadões e praias tão receptivos que não se comparam a nenhum outro lugar nos EUA. Meu desafio: aproveitar tudo da forma mais barata possível.

O Red Fox Steakhouse & Piano Bar, com partes que supostamente remontam a uma pousada inglesa do século 17, ficava a poucos passos do meu hotel. Cheguei ao som de música ao vivo e me sentei em uma cabine, minha visão se ajustando à luz fraca e absorvendo a atmosfera aconchegante e acolhedora. Eu dispensaria os bolinhos de caranguejo ligeiramente farinhentos (US$9,95), mas a salada com torradas de alho do jantar (US$5,75) foi campeã.

Parei na Home Brewing Co. em um fim de tarde, bem na hora em que estavam fechando (muitas pequenas cervejeiras que contam com degustação fecharam mais cedo – por volta de seis), mas um cara muito legal chamado Scott me ofereceu alguns goles por conta da casa. Uma delas, uma porter com 10 por cento de álcool, era inebriante e achocolatada; a outra, uma pale ale americana chamada Pun Killer, tinha um gosto maravilhoso de manga e frutas cítricas.

Parei para comer um prato decente de carne de porco desfiada (US$9,99) no BBQ Pit, na University Avenue, antes de seguir para o ChuckAlek Biergarten, em North Park, com uma grande área ao ar livre. Experimentei a porter meio caramelada 1850 Runner e a IPA Moonstomper Oat (os nomes das cervejas, como os de cavalos de corrida, são parte da diversão). As doses de degustação de 142 ml custam apenas US$2.

O número de cervejarias é espantoso – aparentemente, loja sim, loja não em North Park é uma microcervejaria independente ou vende produtos para fabricação de cerveja. E isso para não falar do bairro Miramar, ou da famosa "estrada do lúpulo", um trecho da Rota 78 ao norte da cidade com uma grande concentração de cervejarias.

"San Diego é considerada por muitos como a capital americana da cerveja e é claramente uma das melhores comunidades cervejeiras do mundo", disse Paul Gatza, diretor da Associação de Cervejarias.

"A cidade aproveitou o estímulo da San Diego Brewers Guild, que ajudou com a promoção", acrescentou Gatza, mencionando uma teoria que explica a comunidade da cerveja na cidade, em particular, ser capaz de crescer e se manter.

E tem produto para todos os gostos: a Bottlecraft se intitula a curadora de cervejas artesanais engarrafadas. A Hickory Young combina os perfis de um café e de uma cervejaria – a sala cheia de gente com laptops, metade consumindo cafeína, metade apreciando uma das mais de 30 variedades de cervejas artesanais. Até mesmo as hamburguerias mais simples, como a Crazee Burger, têm uma saudável seleção de cervejas artesanais na torneira.

Mas ninguém vive só de bebida, por isso, no dia seguinte, fui para Pacific Beach para caminhar ao longo do mar e sentir a brisa marinha. Depois de desfrutar de uma caminhada e engolir um burrito exageradamente grande recheado com ovo, bacon, queijo, batata e molho apimentado no café da manhã do Cafe do Kono, puxei conversa com Dennis Miller, que vive em Pacific Beach há 50 anos. A primeira coisa que notei foi seu papagaio chamado Dry Rot, resgatado de um navio abandonado.

"Tá vendo aquele lugar ali?", perguntou Miller, apontando para o 710 Beach Club, um local de música ao vivo ao lado do Kono. "Eu tinha uma sala de carteado." Ele explicou que o jogo e as salas já foram populares em San Diego, mas poucas existem hoje. Seguimos na direção do mar pelo hotel Crystal Pier, uma estrutura de quase 100 anos e que hoje conta com chalés de férias. O dia estava lindo, e uma brisa leve balançava as penas de Dry Rot (que tem mais de 30 anos de idade).

A beleza natural e a atmosfera casual de San Diego não se limitam às praias. Point Loma se estende como uma tromba de elefante desde Sunset Cliffs, rumo ao sul, abraçando a Baía de San Diego e um grande centro de abastecimento naval. Na ponta do apêndice fica o Cabrillo National Monument (entrada de US$10 por carro, ou US$5 para bicicletas) e o Old Point Loma Lighthouse, construído em 1854. Recomendo andar por lá para apreciar as vistas incríveis do centro da cidade e de outros pontos turísticos, como o Cemitério Nacional Forte Rosecrans lá perto, que é magnífico.

A melhor coisa, no entanto, é descer para as piscinas formadas pela maré de Point Loma e explorar esses miniuniversos, caminhar ao longo das encostas e se maravilhar com a vista do Pacífico. Ecossistemas inteiros florescem nessas piscinas e você pode chegar bem perto deles para ver algas, mexilhões, abalones e vermes de areia. (É uma grande atividade se estiver com crianças curiosas.)

Depois de uma caminhada um tanto puxada pela encosta, chegou a hora de compensar todas as calorias gastas com mais bebida. Encontrei-me com minha prima Adrienne, estilista que cresceu na área. Fomos para uma degustação no centro da cidade, na Stone Brewing, uma cervejaria em Escondido que pode não ter inventado a IPA artesanal, mas tem feito muito pelo estilo amargo e cheio de lúpulo da Costa Oeste. Compartilhamos uma régua de quatro cervejas a US$3 cada uma; a Tangerine Express IPA estava particularmente boa.

Passamos pelo Gaslamp Quarter, com uma vida noturna popular, mas não a área preferida da minha prima, graças aos "homens agressivos que não respeitam as mulheres". Paramos no Resident Brewing, dentro do restaurante The Local, para duas doses de US$2 de uma saborosa blond ale e uma boa saison antes de um Aero Mule (para mim foi um Moscow Mule, US $6,50) no charmoso Aero Club em Middletown.

Uma das minhas seleções favoritas foi a da cervejaria Border X, especializada em cerveja artesanal mexicana no Barrio Logan. Seguindo pela Logan Avenue, você verá murais coloridos enormes em Chicano Park; um deles, da década de 1970, diz: "Varrio sí, yonkes no!" (Bairro Sim, ferros-velhos não!)

A Border X tem doses de 113 ml por US$1,50 e uma happy hour que dura o dia inteiro na terça-feira, com descontos em algumas cervejas. Eu recomendo a Blood Saison, bem vermelha, feita com hibisco e agave, doce, ácida e refrescante. A stout de chocolate Abuelita's, vagamente picante e com ligeiro sabor de canela, também é boa. O acompanhamento perfeito são os "tacos al vapor", do restaurante Salud, do outro lado da rua (três por US$6 às quintas-feiras).

Acredite se quiser, mas não consegui relatar todas as cervejas excelentes que provei nesta viagem; Mikkeler, Alesmith... a lista é longa. Recomendo a visita a San Diego para experimentá-las você mesmo, com pausas ocasionais de vez em quando para desfrutar a beleza natural e a vista do oceano, é claro.

Por Lucas Peterson