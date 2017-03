Sem mudanças, tempo continua aberto em quase todo o Estado nesta quinta-feira

Previsão do tempo

Sem mudanças drásticas, tempo segue aberto e firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Segundo previsão da Somar Meteorologia, somente no Litoral Norte é que os ventos úmidos do mar deixam o tempo mais fechado, com chuva fraca e baixos acumulados.



No restante das regiões, as temperaturas caem um pouco em relação ao dia anterior. A manhã continua mais amena, principalmente na Serra. Já a tarde, as sensação de calor diminui.



Na Capital, as temperaturas ficam entre 16ºC e 28ºC. O tempo fica aberto, com poucas nuvens.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA