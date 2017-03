Semana começará com tempo firme e sol em todas as regiões do RS

Previsão do tempo

A segunda-feira será de tempo aberto e ensolarado em praticamente todo o Rio Grande do Sul. O dia terá apenas variações de nebulosidade, sem chances de temporais.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, ainda existe possibilidade de pancadas de chuva somente no leste do Estado. Porém, as precipitações são de forma isolada e ocorrem no período da tarde.



Pela manhã as temperaturas seguem amenas, mas à tarde faz calor em grande parte do RS. Somente no leste, a sensação é mais agradável.



Em Porto Alegre, o tempo será firme e ensolarado. A mínima na Capital será de 19ºC e máxima de 29ºC.



Ainda de acordo com a Somar, as temperaturas diminuem gradativamente no Estado ao longo da semana.



*ZERO HORA