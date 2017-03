Sexta-feira deve ser de chuva e calor no Rio Grande do Sul

Tempo instável

Áreas de instabilidade se concentram no Estado e provocam chuva em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Os maiores acumulados devem ocorrer nas áreas que fazem divisa com Santa Catarina, como Litoral Norte e Serra. No restante do RS, a manhã deve ser de sol, mas, a partir da tarde, podem ocorrer precipitações isoladas.

– Há risco de temporais, principalmente, nas áreas que fazem divisa com Santa Catarina. No restante do Estado, também podem ocorrer, mas de forma mais localizada – alerta a meteorologista da Somar Nadiara Pereira.

O calor predomina. A temperatura mais alta do Estado deve ser em Porto Alegre: 35°C. Em Tramandaí, no Litoral Norte, a máxima pode chegar a 33°C. Na quinta-feira, a temperatura chegou a 35,6°C na Capital e a 31°C em Tramandaí.

No fim de semana, o tempo deve continuar instável. No sábado, podem ocorrer pancadas fortes de chuva e há possibilidade de temporais no Rio Grande do Sul. A temperatura deve diminuir. A máxima, que estava acima dos 30°C na Fronteira Oeste e na Campanha, pode cair para 25°C.

Veja como fica o tempo nesta sexta-feira nas regiões de:



Porto Alegre: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 35ºC.

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 33ºC.

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.

Uruguaiana: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 28ºC.

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 33ºC.

Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 32ºC.

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 27ºC e máxima de 31ºC.

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.

Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC.