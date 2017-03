Sinal analógico de TV em São Paulo será desligado nesta quarta-feira

Mudanças na TV aberta

O sinal de TV analógico será desligado em São Paulo e em 38 municípios da região metropolitana na próxima quarta-feira. Cerca de 1 milhão de kits com conversor e antena, dos 1,8 milhão disponíveis, foram entregues a pessoas inscritas nos programas sociais do governo federal.

No Rio Grande do Sul, o sistema será desligado em 89 cidades em 31 de janeiro de 2018. Até lá, os telespectadores com aparelho com sinal analógico deverão fazer os ajustes necessários que podem incluir um kit com antena UHF e um conversor digital, dependendo do televisor. Quem tem uma TV digital (com conversor embutido) necessitará apenas uma antena UHF. Se a pessoa tem assinatura de TV a cabo, não precisará de antena e nem do conversor.

Leia mais:

Prepare-se para o desligamento do sinal analógico e a chegada do digital aos aparelhos de TV

TV analógica será desligada em 349 municípios de 8 Estados em 2017



Em torno de seis meses antes do desligamento de 31 de janeiro de 2018, a população de baixa renda e beneficiários de programas sociais do governo federal poderão receber gratuitamente o kit com antena e conversor. Para saber sobre a entrega de kits, há informações no site sejadigital.com.br/kit. Para acessar, é preciso ter em mãos o CPF ou NIS. A informação também pode ser obtida pelo telefone 147. A distribuição do kit na região metropolitana de São Paulo continuará mesmo depois do sinal desligado por pelo menos 45 dias.

A primeira cidade brasileira a ter o sinal analógico desligado foi Rio Verde, em Goiás, como um piloto da operação. Em seguida, vieram Brasília e cidades do entorno. As próximas cidades a terem o sinal desligado ficam no entorno de Goiânia. A previsão é o dia 31 de maio.

Em julho, será a vez da região metropolitana de quatro capitais: Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Recife, além das cidades cearenses de Sobral e Juazeiro do Norte. Em setembro, o sinal deve ser desligado em cidades do interior paulista: Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Santos e municípios da região do Vale do Paraíba. Em outubro, será a vez de Rio de Janeiro e Vitória.





Foto: arte ZH / RBS