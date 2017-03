Sindicalistas prometem dia nacional de paralisações

Protestos

Centrais sindicais e movimentos sociais anunciam para esta quarta-feira (15), em todo o Brasil, uma série de manifestações para marcar sua contrariedade com a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo federal. A promessa é de um dia nacional de paralisação, organizado por diferentes organizações, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e as frentes Brasil Popular e Povo sem Medo.

Em Porto Alegre, a principal atividade deve ser um ato unificado marcado para as 17h, na Esquina Democrática, que depois vai se transformar em caminhada com destino final no Largo Zumbi dos Palmares. Mas vários sindicatos prometem manifestações específicas ao longo do dia, em diferentes pontos da cidade.

O Sindicato dos Municipários (Simpa), por exemplo, programou concentrações de servidores em seis pontos diferentes de Porto Alegre pela manhã. Para as 15h, anuncia uma aula pública contra a reforma da Previdência, no Paço Municipal.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Cpers/Sindicato) escolheu também esta quarta-feira para convocar uma greve por tempo indeterminado, acompanhando a decisão da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) de apoiar uma paralisação contra a reforma da Previdência neste dia 15. Além da pauta nacional, o sindicato tem também reivindicações relacionadas à esfera estadual. Da programação prevista pelo Cpers constam um ato diante da Escola de Ensino Médio Presidente Costa e Silva, às 10h, e uma manifestação em frente ao Palácio Piratini, às 14h.

O Sinpro, sindicato do ensino privado, pretende realizar vigílias diante de grandes escolas, com a finalidade de alertar para prejuízos que seriam trazidos pela mudança nas regras previdenciárias.O Palácio Piratini também pode ser palco de uma manifestação de agentes da segurança pública estaduais e federais. Conforme o Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia (Ugeirm), a mobilização ocorreria a partir das 10h.

No caso dos metroviários, a participação no chamado Dia Nacional de Paralisações e Lutas Contra a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista de uma cartilha e de uma carta aberta aos usuários do trensurb. Apesar do sindicato dos rodoviários afirmar que não se envolverá na greve, não se descartam protestos nas garagens de ônibus.