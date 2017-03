Temperatura deve variar 14°C nesta terça-feira em Porto Alegre

Efeito cebola

Nesta terça-feira, uma massa de ar seco deixa o tempo firme no Rio Grande do Sul. O dia deve ter amplitude térmica elevada no Estado. Em Iraí, no Norte, a temperatura deve variar entre 12°C e 30°C.

A temperatura mais baixa do RS deve ser registrada em São José do Ausentes: 9°C. Em Porto Alegre, o sol predomina. Os termômetros devem registrar entre 14°C e 28°C.



Na segunda-feira, na Capital, a mínima foi de 14°C e a máxima de 24°C. A temperatura mais baixa do Estado foi registrada em São José dos Ausentes 7,9°C.

– Na quarta-feira, áreas de instabilidade podem provocar chuva no Estado, deixando a amplitude térmica menos elevada – afirma o meteorologista da Somar Evandro Magalhães.



Confira a previsão para algumas cidades nesta terça-feira

Capital: tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 28ºC

Pelotas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 15ºC e máxima de 25ºC

Caxias do Sul: tempo firme e ensolarado. Mínima de 12ºC e máxima de 26ºC

Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 13ºC e máxima de 25ºC

Santa Rosa: tempo firme e ensolarado. Mínima de 11ºC e máxima de 29ºC

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12ºC e máxima de 28ºC

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 24ºC

Torres: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 25ºC

Rio Grande: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 23ºC

Mostardas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 24ºC

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 11ºC e máxima de 27ºC

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13ºC e máxima de 26ºC