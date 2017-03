Temperaturas continuam baixas em todo o Estado nesta terça-feira

Previsão do tempo

O tempo firme predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O avanço de uma massa de ar seco continua inibindo a formação de nuvens de chuva no Estado, e mantém as temperaturas baixas.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, o dia terá amplitude térmica elevada no RS. Ao amanhecer faz frio, especialmente na Serra e no Planalto. Porém, durante à tarde volta a esquentar com a presença do sol.



Temperatura deve variar 14°C nesta terça-feira em Porto Alegre



A faixa leste do Estado terá sensação mais agradável. Em Porto Alegre fará tempo firme e ensolarado. A mínima será de 14ºC e a máxima de 28ºC. A temperatura mais baixa do RS deve ser registrada em São José do Ausentes: 9°C.



Ainda de acordo com a Somar Meteorologia, a chuva e instabilidades devem voltar ao Estado nesta quarta-feira.



