Temperaturas seguem em elevação no Estado nesta terça-feira

Previsão do tempo

A massa de ar seco, que chegou ao Estado na segunda-feira, segue atuando na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O dia será de predomínio do sol e temperaturas amenas.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, possibilidade de chuva somente na metade Norte. Porém, deve chover de forma isolada devido a instabilidades vindas de Santa Catarina.



Já durante a madrugada desta terça-feira, imagens de radar e satélite mostravam um céu mais aberto no RS e sem indícios de chuva. As temperaturas seguem em elevação, principalmente no Oeste, enquanto na Serra há um ligeiro declínio nas máximas. O abafamento também começará a retornar ao Estado.



As nuvens começam a deixar Porto Alegre nesta terça-feira. A Capital terá tempo aberto, com mínima de 20ºC e máxima de 31ºC. As máximas do RS serão registradas em Santa Rosa e Uruguaiana: 34ºC.





*ZERO HORA