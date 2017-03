Tempo firme deve predominar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Previsão

Zero Hora

Por: Zero Hora

O tempo fica firme em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, seguindo a tendência prevista até o final do mês.

– Não há possibilidade de chuva para a maioria das regiões, apesar do céu ficar um pouco mais fechado em determinados períodos. A variação de nebulosidade faz com que as nuvens dissipem e o tempo abra – ressalta a meteorologista da Somar Meteorologia Patrícia Cassoli.



No Litoral, um sistema de alta pressão no oceano, que leva umidade do mar para o continente, pode provocar chuva fraca e isolada.

A região da Serra deve registrar frio ao amanhecer, com destaque para São José dos Ausentes, onde a mínima fica em 10ºC. O calor predomina na parte oeste do Estado. Por lá, os termômetros registram máxima de até 30ºC.

Poucas nuvens devem ser percebidas em Porto Alegre. Essa condição permanece durante os próximos dias. A temperatura na Capital varia de 19ºC a 28ºC.

Leia mais

Os 25 melhores destinos do mundo, segundo a lista do TripAdvisor

Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre será aberto até junho

Consumidores usam criatividade para economizar na Páscoa



Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

Pelotas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12ºC e máxima de 25ºC

Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

Santa Rosa: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

Erechim: tempo firme e ensolarado. Mínima de 15ºC e máxima de 26ºC

Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

Rio Grande: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 24ºC

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 26ºC

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC