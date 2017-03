Tempo não muda e sol aparecerá em todas as regiões do RS nesta sexta-feira

Previsão do tempo

O tempo segue sem alterações nesta sexta-feira em quase todo o Rio Grande do Sul. O sol e o céu aberto predominam ao longo do dia em praticamente todas as regiões do Estado.



De acordo com a Somar Meteorologia, somente no Litoral Norte é que os ventos úmidos do mar deixam o dia com maior nebulosidade e chuva fraca.



As temperaturas não mudam em relação ao dia anterior, com frio ao amanhecer e calor durante a tarde. Na Capital o tempo será firme e ensolarado, com mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA