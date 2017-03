Tempo segue firme em grande parte do Estado nesta quarta-feira

Previsão do tempo

O clima não terá grandes alterações no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O tempo permanece firme e com predomínio de sol em grande parte do Estado.



Segundo a previsão da Somar Meteorologia, somente no Litoral haverá condições para pancadas de chuva isoladas. O fenômeno se mantém devido ao sistema de alta pressão no oceano que leva umidade do mar para o continente.



Pela manhã a sensação é de frio no RS, principalmente na Serra. Porém, durante a tarde as temperaturas ficam mais agradáveis. Apenas no Oeste a sensação de calor permanece.



Porto Alegre terá poucas nuvens e tempo firme durante o dia. A temperatura na Capital varia de 19ºC a 28ºC.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA