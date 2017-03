Temporal deixa 20 mil clientes sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

Tempo

O temporal que atinge o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira já deixa 24 mil clientes sem energia elétrica no Estado. Na área da CEEE, 60 mil chegaram a ficar sem energia, mas o número caiu para 6 mil. O maior número de clientes afetados está nos bairros Menino Deus e Rubem Berta, em Porto Alegre, e nas cidades de Alvorada e Viamão.

Na área da RGE Sul, também há 10 mil clientes sem energia, principalmente na região central do Estado. Na área da RGE são 4 mil, todos em Gravataí, e a previsão é de normalização durante a noite.

As concessionárias informam que estão com equipes mobilizadas para normalizar o abastecimento. No entanto, nem CEEE, nem RGE Sul informam horário de previsão de normalização.