Terça-feira deve ser de sol em boa parte do Rio Grande do Sul

Uma massa de ar seco deve seguir atuando em boa parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Apenas na metade norte do Estado é que pode chover de forma isolada.

– Na quinta-feira, uma frente fria volta a provocar chuva em todo o Estado. O tempo volta a ficar firme em boa parte do RS apenas no sábado – afirma o meteorologista da Somar Evandro Magalhães.

Segundo a Somar Meteorologia, a temperatura fica elevada principalmente no Oeste, onde pode fazer até 34°C. Em Porto Alegre, o sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros devem registrar entre 20°C e 31°C.

Em Torres, no Litoral Norte, pode chover de forma isolada à tarde. A temperatura deve variar entre 22°C e 28°C.

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC

Pelotas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 30ºC

Caxias do Sul: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 32ºC

Santa Rosa: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 34ºC

Erechim: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC

Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC

Rio Grande: tempo firme e ensolarado. Mínima de 23ºC e máxima de 27ºC

Mostardas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 24ºC e máxima de 27ºC

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC

Bagé: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 31ºC