Terça-feira deve ser de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul

O tempo fica firme em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O vento úmido provoca chuva fraca no Litoral e na fronteira oeste do Estado. Já no Chuí, o mar pode ficar agitado com ondas de até 2 metros de altura.

Assim como no sábado e no domingo, a temperatura será baixa ao amanhecer. O destaque vai para para as cidades de São José dos Ausentes, com mínima de 9ºC, e Vacaria, que deve registrar 10ºC.

Em Porto Alegre, o dia ficará ensolarado. A temperatura mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima não passa dos 29°C. O céu claro com poucas nuvens deve permanecer ao longo dos próximos dias.

– Chove forte na Capital gaúcha a partir do fim de semana – informa Evandro Magalhães, meteorologista da Somar Meteorologia.

Capital: tempo firme e ensolarado. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 29ºC

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 30ºC

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Torres: tempo nublado e com chuviscos. Mínima de 19ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: tempo nublado e com chuviscos. Mínima de 21ºC e máxima de 24ºC

Mostardas: tempo nublado e com chuviscos. Mínima de 22ºC e máxima de 25ºC

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 29ºC

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15ºC e máxima de 28ºC