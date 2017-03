UFRGS segue como a 2ª melhor universidade do país em avaliação do MEC; veja lista

Ensino Superior

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) manteve a segunda posição na avaliação da educação superior divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação (MEC). Em primeiro lugar no Índice Geral de Cursos (IGC) aparece a Universidade de Campinas (Unicamp), com IGC-contínuo de 4,37. As informações são da Rádio Gaúcha.



A instituição gaúcha alcançou IGC 4,28 em 2015, um pouco abaixo da classificação do ano anterior, que foi 4,34. Pela média, a UFRGS ficou com conceito 5 – em uma escala que vai de 1 a 5.

Das 22 universidades e institutos federais gaúchos avaliados, a UFRGS é a única instituição que alcançou o indicador mais alto. A avaliação leva em conta o desempenho dos estudantes na prova do Enade aplicada em 2015, a infraestrutura, a formação dos professores e indicadores da pós-graduação.

Leia mais

Professores estaduais aprovam greve a partir de 15 de março

41% das mulheres brasileiras têm medo de defender seus direitos, contra apenas 14% das argentinas

CCJ do Senado aprova casamento e união estável entre pessoas do mesmo sexo



Na segunda posição entre as gaúchas, está a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), seguida da Universidade Federal de Santa Maria. Em quarto lugar – e primeira entre as instituições privadas do Rio Grande do Sul – aparece a Universidade do Vale do Sinos (Unisinos). Ambas ficaram com IGC 4.

Todas as universidades gaúchas alcançaram conceito considerado satisfatório – a partir de 3. Além da UFRGS, com IGC 5, são 11 instituições com conceito 4, que também é considerado elevado. Outras sete ficaram com IGC 3.

Nenhuma universidade ou instituto federal teve conceito 1 ou 2, considerados insatisfatórios. O mesmo ocorre entre os centros universitários: do total de cinco avaliados, três tiveram IGC 4 e dois, 3.

Entre as 82 faculdades avaliadas no Rio Grande do Sul, uma delas alcançou IGC 5: a Faculdade Est, vinculada à rede Sinodal, de São Leopoldo. Dezoito instituições ficaram com IGC 4 e 54 com IGC 3. Outras nove faculdades atingiram o conceito 2, insatisfatório, e devem passar por inspeção do Ministério da Educação.

Desempenho dos cursos superiores

O MEC também divulgou o Conceito Preliminar de Curso (CPC) que, em 2015 avaliou os cursos nas áreas de ciências humanas e ciências sociais: administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, jornalismo, publicidade e propaganda, design, direito, psicologia, relações internacionais, secretariado executivo, teologia e turismo. Também foram avaliados cursos tecnológicos de comércio exterior, designs de interiores, moda, gráfico, gastronomia, de gestões comercial, qualidade, recursos humanos, financeira, pública, logística, marketing e processos gerenciais.

Leia as últimas notícias

Entre os 591 cursos avaliados no Rio Grande do Sul, seis atingiram o conceito 5, o que representa 1% do total. A média é semelhante a verificada em todo o país, que foi de 1,2% dos cursos no nível mais elevado.

Outros 191 cursos tiveram conceito 4 e 340 o CPC 3. No Estado, 36 cursos ficaram com conceito 2, considerado insatisfatório. Nenhum teve o conceito 1.

Nessa edição da avaliação, participaram da análise 8.121 cursos de 2.109 instituições de ensino. Foram inscritos 549.487 concluintes e 447.056 participaram da avaliação.

O CPC é calculado com base principalmente no desempenho dos estudantes Enade, nos dados obtidos por meio do questionário do estudante e nos dados dos professores obtidos no Censo da Educação Superior. São considerados por exemplo, o número de mestres e doutores na instituição, bem como as condições de trabalho.

O IGC é calculado com base no CPC e em avaliações dos cursos de pós-graduação feitas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para que todos os cursos da instituição sejam considerados, o cálculo é feito com base nos três últimos CPCs.