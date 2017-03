Um dia antes do início do outono, RS terá máxima perto dos 30ºC neste domingo 

Previsão

O tempo deve seguir firme em boa parte do Rio Grande do Sul neste domingo, mas o frio vai diminuir, principalmente durante a tarde. Existe possibilidade de chuva apenas no Norte e no litoral gaúcho. No decorrer do dia, as temperaturas vão subir e chegar perto dos 30ºC na fronteira com a Argentina e na Região Metropolitana. Segundo a Somar Meteorologia, existe possibilidade de chuva apenas no norte do Estado e no litoral gaúcho, onde a precipitação vai ser fraca e intercalada com períodos de forte nebulosidade.



— No Norte, a chuva é provocada pela circulação de ventos úmidos no alto da atmosfera. Já no Litoral, ventos úmidos vindos do mar serão os responsáveis por pancadas em qualquer hora do dia — explicou a meteorologista Fabiene Casamento, da Somar Meteorologia.



Ainda segundo Fabiene, em Porto Alegre o dia começa frio, mas as temperaturas vão se elevar um pouco à tarde, chegando perto dos 30ºC também. No início da manhã, os termômetros podem registrar 14º.



A temperatura mais baixa do Estado deverá ser registrada em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra: 7ºC. Conforme explicou Fabiene, a sensação de frio será mais forte entre a madrugada e a manhã.



O calor começa a voltar ao Estado nesta segunda-feira. No meio da semana, um novo aguaceiro deverá chega ao RS, segundo a Somar.



Previsão para domingo:



Porto Alegre: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 29ºC

Pelotas: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 17ºC e máxima de 25ºC

Caxias do Sul: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12ºC e máxima de 25ºC

Santa Maria: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 26ºC

Santa Rosa: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 15ºC e máxima de 29ºC

Erechim: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC

Uruguaiana: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 28ºC

Torres: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 16ºC e máxima de 25ºC

Mostardas: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 19ºC e máxima de 24ºC

Passo Fundo: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 15ºC e máxima de 26ºC

Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12ºC e máxima de 25ºC