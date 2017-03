Valter Hugo Mãe, Michel Laub e Elis & Tom: veja as leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS 2018

Vestibular

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta quinta-feira (30) a lista de leituras obrigatórias para o vestibular 2018. Foram incluídos os livros A máquina de fazer espanhóis, de Valter Hugo Mãe; Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus; Diário da queda, de Michel Laub; e o álbum Elis & Tom, de 1974.

Segundo a UFRGS, Valter Hugo Mãe, nascido em Angola, atende característica do vestibular de incluir autores tradicionais e contemporâneos em língua portuguesa. Já a inclusão da obra do gaúcho Michel Laub tem como justificativa a aproximação ao público do Ensino Médio, com temática jovem e urbana.

O texto de Carolina Maria de Jesus tem importância, segundo à UFRGS, por levar à lista "uma autora que representa a mulher negra, excluída, que durante muitos anos não apareceu na Literatura". Sobre o disco de 1974 de Elis Regina e Tom Jobim, a universidade afirma que "reforça a concepção da canção como literatura".

Todo ano, a UFRGS renova a listagem com a inserção de quatro títulos e a exclusão de outros quatro. Deixaram a relação este ano: O amor de Pedro por João, de Tabajara Ruas; A noite das mulheres cantoras, de Lídia Jorge; o álbum Tropicália ou panis et circensis, de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes e outros; e lista de contos de Sergio Faraco.

Permanecem na relação:

- Erico Verissimo - O Continente;

- Chico Buarque e Paulo Pontes - Gota d'Água;

- Caio Fernando Abreu - Morangos Mofados;

- Clarice Lispector - A Hora da Estrela;

- Fernando pessoa – Coletânea: 1. Autopsicografia; 2. Isto; 3. Pobre velha música; 4. Qualquer música; 5. Natal...Na província neva; 6. Ela canta, pobre ceifeira; 7 Não sei se é sonho, se realidade; 8. Não sei quantas almas tenho; 9.Viajar! Perder países!; 10. Liberdade; 11. Lá fora vai um redemoinho de sol os cavalos do carrossel... (poema V de Chuva Oblíqua); 12. O maestro sacode a batuta (poema VI de Chuva Oblíqua); 13. Padrão (Mensagem); 14. Noite (Mensagem); 15. O infante (Mensagem); 16. Mar português (Mensagem); 17. Nevoeiro(Mensagem);

- Aluisio de Azevedo - O Cortiço;

- Machado de Assis - Dom Casmurro;

- Pe. Antônio Vieira: Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as de Holanda; Sermão da Sexagésima; Sermão de Santo António aos Peixes.

