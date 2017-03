Via Varejo abre mais de 59 vagas para Jovem Aprendiz e PCDs no RS

Casas Bahia e Pontofrio

Funções são distribuídas em várias cidades do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Canoas, Bagé e Tramandai

Claudia Chiquitelli

Especial

A Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas Bahia e Pontofrio, está com mais de 50 oportunidades abertas para Pessoas com Deficiência e Jovem Aprendiz com interesse em trabalhar nas áreas operacional e administrativa da companhia no Rio Grande do Sul.

O recrutamento de Jovem Aprendiz, aberto para candidatos na faixa etária entre 16 e 24 anos, acontece em todo o Brasil, e no Rio Grande do Sul, são 34 vagas disponíveis. Os selecionados devem estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e terão direito a salário e vale-transporte e alimentação. Para se candidatar, basta entrar no site da empresa, seguir em "Oportunidade de Vagas", clicar "Veja Vagas", digitar "Jovem Aprendiz" na barra de busca e apertar o botão "Candidatar-se".

PCDs

As oportunidades para Pessoas com Deficiência também são para todo o país, sendo 25 para o Rio Grande do Sul, e entre os itens oferecidos estão vale-transporte, cesta básica, PLR, convênios médico e odontológico, assim como descontos para colaborador nas compras feitas nas redes da companhia.

Ao digitar o endereço do site, os candidatos devem clicar em "Oportunidade de Vagas", na sequência em "Veja Vagas", escrever "PCD" no campo de palavra-chave e depois pressionar a opção "Candidatar-se".

Além das vagas específicas para PCDs, os profissionais com deficiência também estão aptos para se candidatar às oportunidades para vendedores e Jovem Aprendiz.



Veja a relação das vagas:

Jovem aprendiz

Bagé: 1

Cachoeirinha: 4

Canoas: 2

Capão da Canoa: 1

Caxias do Sul: 1

Gravataí: 1

Novo Hamburgo: 1

Passo Fundo: 1

Pelotas: 4

Porto Alegre: 12

Rio Grande: 3

São Leopoldo: 1

Santa Maria: 1

Tramandaí: 1

PCD

Cachoeirinha: 3

Canoas: 2

Capão da Canoa: 1

Caxias do Sul: 1

Erechim: 1

Gravataí: 1

Novo Hamburgo: 1

Passo Fundo: 1

Pelotas: 2

Porto Alegre: 8

Rio Grande: 3

Santa Maria: 1

Tramandaí: 1