Vídeo mostra CEO do Uber discutindo com motorista sobre tarifas do aplicativo /

Em vídeo divulgado nesta terça-feira, o CEO do Uber, Travis Kalanick, aparece discutindo com um dos motoristas do aplicativo sobre o preço das tarifas. As imagens divulgadas pela Bloomberg mostram o executivo durante uma corrida com carro da Uber Black, modalidade mais cara do serviço e a primeira que a empresa lançou ao mercado. A gravação foi feita em fevereiro deste ano nos Estados Unidos.

No final da corrida, o motorista identificado como Fawzi Kamel, de 37 anos, faz um comentário a Kalanick: "Você está subindo as exigências e baixando os preços". O CEO do Uber nega que a modalidade Black tenha sofrido queda de preços. Kamel insiste que o valor geral das tarifas caiu e o executivo responde: "Nós tivemos de fazer isso, temos concorrência, se não, iríamos falir".

Kamel insiste que o Uber poderia praticar os preços que quisesse, mas preferiu "dar carona para todo mundo". O motorista também diz que o Uber perdeu a credibilidade e diz que gastou US$ 97 mil. Kalanick afirma que a queda na qualidade e nos preços foi para manter o negócio funcionando e no final da conversa, se exalta e diz que algumas pessoas não se responsabilizam pelas próprias ações e querem culpar os outros. Ele sai do carro e o deseja boa sorte. O motorista responde: "Boa sorte pra você, mas sei que você não vai longe". No final, segundo a revista Bloomberg, Kamel deu apenas uma estrela para o executivo.

Na terça-feira, após a divulgação das imagens, o CEO teria enviado um e-mail para os funcionários do Uber pedindo desculpas pelo tratamento dado a Kalamel. Ele escreveu também que não está orgulhoso do jeito que agiu e pretende buscar ajuda em gestão de pessoas para continuar liderando a empresa.

