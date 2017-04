Concursos na Capital e no Interior: em Novo Cabrais, tem salário superior a R$ 10 mil

Oportunidade

Há dez concursos com inscrições abertas no Rio Grande do Sul. Entre as novidades, a seleção no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que chama os aprovados conforme a necessidade da instituição. Há vagas para enfermeiro, com salário de R$ 5.405,43. Ainda há outras oportunidades.

Na cidade de Novo Cabrais, na Região Central do Estado, as seleções são para a prefeitura e para a Câmara Municipal. Na primeira, o maior salário mensal é para médico do Programa Saúde Família (PSF): R$ 10.731,26 para 40 horas de trabalho semanal.

E o prazo de inscrições vai somente até terça-feira, dia 4 de abril, para os concursos da FURG, da prefeitura de Jaguari, na Região Central do Estado, e da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, em três cidades: Tramandaí, São José do Norte e Lajeado.

Veja as oportunidades abertas no Estado:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)

Cargos e vagas: professores para lecionar nas áreas de Libras I e II (1 vaga), Gestão e Cooperativas (1, para atuar no campus de São Lourenço do Sul), Fundamentos de Administração, Administração Financeira e Orçamentária (1 vaga, para atuar no campus de Santa Vitória do Palmar) e Língua Espanhola Instrumental I e Espanhol para Fins Específicos I (1 vaga). Os contratos serão por tempo determinado

Salário: R$ 3.117,22 a R$ 4.209,12

Prazo: até 4 de abril

Taxa: varia de R$ 60 a R$ 75

Prova: a data será divulgada neste site

Inscrições: Divisão de Protocolo, Avenida Itália, Km 8, Campus Carreiros, em Rio Grande. A ficha está disponível neste site

Edital: clique aqui

PREFEITURA DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO

Cargos e vagas: operador de máquinas, atendente de educação infantil, monitor de oficina de informática, técnico de informática, médico e professor de matemática. Todas as oportunidade são para cadastro reserva

Níveis: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 1.118,83 a R$ 9.878,15

Prazo: 17 de abril

Taxa: R$ 50 (vagas de ensino fundamental), R$ 80 (médio) e R$ 110 (superior)

Prova: 7 de maio

Inscrições: cilque aqui

Edital: clique aqui

PREFEITURA DE NOVO CABRAIS

Cargos e vagas: agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (CR), assistente social (CR), atendente de consultório dentário (CR), atendente de creche (CR), auxiliar administrativo (CR), contador (CR), controlador interno (CR), dentista (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal municipal (CR), médico cardiologista (CR), médico clínico geral (1), médico do PSF (1), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), pedreiro (CR), professor educação infantil e séries iniciais ensino fundamental (2), professores de ensino fundamental séries finais para ciências físicas e biológicas (CR), educação artística (1), educação física (CR), geografia (CR), história (CR), língua inglesa (1), matemática (CR) e português (CR), psicólogo (CR), secretária (o) de escola (CR), servente (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR) e tesoureiro (CR)

Níveis: desde fundamental incompleto até superior

Salário: de R$ 913,01 a R$ 10.731,26

Prazo: até 16 de abril

Taxa: R$ 52,79 a R$ 158,37

Prova: 21 de maio

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS

Cargo e vaga: oficial legislativo (1)

Nível: ensino médio completo

Salário: R$ 1.430,84

Prazo: 16 de abril

Taxa: R$ 105,58

Prova: 21 de maio

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Cargos e vagas: para nível superior, oportunidades para enfermeiro I (internação clínica e cirúrgica), médico I (cirurgia cardiovascular e transplante cardíaco, cirurgião transplante cardiopulmonar, radiologia e radioterapia. Para nível médio, assistente administrativo I (telefonista), técnico de enfermagem (centro obstétrico e internação obstétrica), técnico de enfermagem (internação adulto: clínica e cirúrgica), técnico de laboratório (patologia clínica) e técnico de manutenção III (usinagem). Para nível fundamental, profissional de apoio I (higienização) e II (costureiro). Os aprovados serão chamados conforme a necessidade do hospital

Níveis: fundamental, médio e superior

Salário: valores mensais para enfermeiro (R$ 5.405,43), assistente administrativo (R$ 2.024,90), técnico de enfermagem e laboratório (R$ 3.114,32), técnico de manutenção III (4.290,25), profissional de apoio I (R$ 1.463,16) e III (R$ 2.249,86). Para médico I, o valor pago por hora é de R$ 47,70

Prazo: 24 de abril

Taxa: R$ 47 (nível fundamental), R$ 62 (médio) e R$ 105 (superior)

Prova: os locais de realização e as etapas serão divulgados em murais localizados no saguão de entrada para o Ambulatório do Hospital e/ou neste site

Inscrições: no site da Faurgs. Candidatos também podem se inscrever na sede da Faurgs (Avenida Bento Gonçalves, 9.500, prédio 43.609 – Campus do Vale da Ufrgs, Bairro Agronomia, Porto Alegre), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Edital: clique aqui

PREFEITURA DE JAGUARI - 1

Cargos e vagas: administrador (1), agente de combate a endemias (CR), agente de saúde bucal (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), arquivista (CR), assistente social (1), biólogo (1), carpinteiro (CR), contador (1), eletricista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (CR), fiscal administrativo (CR), fiscal ambiental e sanitário (CR), fiscal de tributos municipais (CR), fisioterapeuta (CR), mecânico (CR), médico (2), médico de saúde da família (2), mestre de obras e construções (CR), monitor social (3), motorista (5), nutricionista (CR), odontólogo (CR), oficial administrativo (1), operador de máquina e equipamento rodoviário (2), operário (5), pedreiro (CR), procurador jurídico (1), professor área 1 _ educação infantil e ensino fundamental séries iniciais (5), professor área 2 _ ensino fundamental séries finais de Ciências (CR), Educação Física (CR), Geografia (CR), História (CR), Língua Portuguesa e Inglesa (CR), Matemática (CR) e Música (CR), professor de ensino especial (5), psicólogo (1), psicopedagogo (CR), secretário de escola (1), servente (5), técnico agrícola (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico em contabilidade (1), técnico em informática (CR), tecnólogo em gestão pública (1), terapeuta ocupacional (CR) e veterinário (1)

Níveis: desde fundamental incompleto até superior

Salários: de R$ 633,30 até 5.100,50

Prazo: 4 de abril

Taxa: entre R$ 30 e R$ 120

Prova: prova objetiva, para todos os cargos, dias 27 e 28 de maio

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

PREFEITURA DE JAGUARI _ 2

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (4+CR)

Nível: ensino fundamental completo

Salário: R$ 1.173,11

Prazo: 4 de abril

Taxa: R$ 30

Prova: 28 de maio

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – TRAMANDAÍ

Cargos e vagas: assistente social (1+CR), biomédico (1+CR), bioquímico (2+CR), enfermeiro (14+CR), enfermeiro do trabalho (1+CR), farmacêutico (3+CR), médico anestesiologista plantonista - 12 horas (CR), médico anestesiologista plantonista - 24 horas (CR), médico auditor (CR), médico cirurgião geral rotineiro - 12 horas (4+CR), médico cirurgião geral rotineiro - 24 horas (5+CR), médico cirurgião geral plantonista (1+CR), médico clínico plantonista - 12 horas (10+CR), médico clínico plantonista - 24 horas (6+CR), médico clínico plantonista para UTI - 12 horas (1+CR), médico clínico plantonista para UTI - 24 horas (3+CR), médico clínico rotineiro (5+CR), médico clínico rotineiro para UTI (CR), médico do trabalho (1+CR), médico gineco-obstetra plantonista 12 horas (5+CR), médico gineco-obstetra plantonista 24 horas (5+CR), médico gineco-obstetra rotineiro (1+CR), médico hematologista (1+CR), médico intensivista rotineiro (1+CR), médico neonatologista plantonista - 12 horas (4+CR), médico neonatologista plantonista - 24 horas (5+CR), médico neonatologista rotineiro (2+CR), médico neurologista (1+CR), médico pediatra plantonista - 12 horas (4+CR), médico pediatra plantonista - 24 horas (3+CR), médico pediatra rotineiro (CR), médico traumatologista plantonista - 12 horas (CR), médico traumatologista plantonista - 24 horas (CR), médico traumatologista rotineiro (1+CR), terapia ocupacional (1+CR), técnico em enfermagem (222+CR), técnico em enfermagem com instrumentação cirúrgica (18+CR), técnico em imobilização ortopédica (CR), técnico em informática (1+CR), técnico em nutrição (1+CR), técnico em segurança do trabalho (CR), assistente administrativo (25+CR), auxiliar de laboratório - análises clínicas (3+CR), auxiliar de laboratório - farmácia hospitalar (3+CR) e auxiliar de serviços gerais (30+CR)

Níveis: de fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78

Prazo: 4 de abril

Taxa: de R$ 30 a R$ 100

Provas: 6 de maio (nível médio) e 7 de maio (níveis superior, fundamental e técnico)

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – LAJEADO

Cargos e vagas: assistente social (1 + CR), enfermeiro (10+CR), farmacêutico (1+CR), médico clínico para atendimento adulto e infantil - 12 horas (15+CR), médico clínico para atendimento adulto e infantil - 24 horas (10+CR), médico radiologista (1+CR), técnico em enfermagem (30+CR), técnico em radiologia (8+CR), técnico em segurança do trabalho (1+CR), assistente administrativo (12+CR), auxiliar de laboratório (5+CR), auxiliar de manutenção (1+CR), auxiliar de segurança (9+CR) e auxiliar de serviços gerais (9+CR)

Níveis: de fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78

Prazo: 4 de abril

Taxa: de R$ 30 a R$ 100

Provas: 6 de maio (nível médio) e 7 de maio (nível superior, fundamental e técnico)

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui



FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – SÃO JOSÉ DO NORTE

Cargos e vagas: assistente social (1 + CR), enfermeiro (9+CR), farmacêutico (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), médico anestesiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico para atendimento adulto e infantil - 12 horas (10+CR), médico clínico para atendimento adulto e infantil - 24 horas (9+CR), médico clínico rotineiro (1+CR), médico do trabalho (1+CR), médico psiquiatra rotineiro (1+CR), médico radiologista (1+CR), nutricionista (1+CR), psicólogo (1+CR), técnico em enfermagem (42+CR), técnico em informática (2+CR), técnico em radiologia (8+CR), técnico em segurança do trabalho (1+CR), assistente administrativo (15+CR), auxiliar de laboratório (7+CR), auxiliar de manutenção (4+CR), auxiliar de segurança (11+CR), auxiliar de serviços gerais (20+CR) e cozinheiro (3+CR)

Níveis: de fundamental completo a superior completo

Salários: de R$ 1.224,61 a R$ 8.140,78

Prazo: 4 de abril

Taxa: de R$ 30 a R$ 100

Provas: 6 de maio (nível médio) e 7 de maio (nível superior, fundamental e técnico)

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui