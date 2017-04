Confira a previsão do horóscopo de cada signo para este domingo

Como vai ser seu dia

Entre exigências e concessões, as negociações procederão da melhor maneira possível. Coloque tudo na perspectiva de que, de uma forma ou de outra, todas as pessoas envolvidas precisam sair satisfeitas da negociação.

Algumas oportunidades que pareciam ter se perdido voltam à mesa e precisam ser vistas como sinais que o misterioso destino oferece para que o desespero seja banido, o mais definitivamente possível, de seus pensamentos.

Ainda que as pessoas tenham feito promessas de que fariam o necessário para ajudar, em determinado momento você constatará que as promessas ficarão por isso mesmo e, diante do fato, você vai ter de fazer tudo.



Muitas vezes acontece que o que aparenta ser sorte, nada mais é do que uma sequência lógica de eventos, tão complexos que, como sua mente não consegue acompanha-los, o evento surge como se fosse apenas sorte.

A sedução sempre traz uma mentira em seu ventre, às vezes tão velada que seria impossível aceitar que houvesse algo errado em andamento. Pense, porém, que na sedução as virtudes são exaltadas e os vícios ocultos.



De vez em quando, é fundamental obter prazer e regozijo, pois, a vida no mundo humano é complicada o suficiente para não dar sossego a ninguém. Aproveite o momento e faça o necessário para ter seu instante de prazer.



Outorgue o devido valor às pessoas com que você se relaciona, não aumente nem diminua esse valor, mas considere com cuidado todos os interesses envolvidos, sem, no entanto, deixar de lado as emoções intrínsecas.

Nunca haverá tarefas tão sedutoras que você as coloque acima da satisfação dos desejos que, nesse então, atiçarem sua alma. Contudo, será bom você agir com sabedoria, pois, trocar uns pelos outros não é inteligente.

Algumas pessoas precisam ser seduzidas para se convencerem a participar do que você pretende. Na prática, isso significa que elas aceitarão algumas mentiras bem contadas e, também, a ocultação de certas verdades.

Mantenha o ambiente arrumado e limpo, trate com carinho tudo que está ao seu redor e que compõe o lugar onde você passa muito tempo ou, pelo menos, o lugar que supostamente deveria servir para você descansar.

Muita coisa que parecia se perder, ainda outorga oportunidade para ser negociada e, com isso, você recupera uma boa parte do domínio sobre a situação. Ainda há muito jogo pela frente, não desista, mas persista.

Tome um tempo para melhorar a aparência, nada há de superficial nisso, pois, tal qual um cartão de apresentação, a aparência é a primeira impressão que as pessoas têm de você e, com certeza, essa se torna duradoura.