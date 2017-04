Confira a previsão do horóscopo de cada signo para este sábado

Como vai ser seu dia

As negociações são importantes e estão na ordem do dia, valerá, por isso, você se dedicar a elas sem temor de nada, mas para aproveitar o impulso e colocar sobre a mesa suas exigências, assim como também as concessões.

O terreno em que você pisa atualmente é seguro o suficiente para dar margem maior a aceitar riscos e agir com atrevimento. Contudo, embora as circunstâncias sejam propícias, nada indica que o temor que paira seja menor.

Faça hoje tudo do jeito que achar melhor, pois, este é o seu dia. Talvez seu jeito conflite com o jeito das pessoas com que se relaciona ou que se aproximarem a você, mas valerá a pena insistir, faça do seu jeito.



Agora converse um pouco mais com sua própria alma, tentando se conectar com as camadas mais profundas e íntimas de sua experiência de ser, buscando a verdade que normalmente fica oculta nas entrelinhas das experiências.

Ouvir e aceitar opiniões discordantes das suas não é algo que possa ser feito com naturalidade, em princípio a situação provoca certa tensão. Porém, suportando essa tensão você verá que a situação se torna benéfica.



Muitas bifurcações tem o caminho pelo qual sua alma trilha neste momento, e todas parecem atrativas. Porém, em só algumas você descobrirá verdadeiramente o que lhe interessa. Por isso, tome um tempo para refletir.



Expresse suas ideias e sentimentos com liberdade, sem se importar demais com o que as pessoas opinarem. Esse é um grande desafio para a personalidade libriana, agir de forma independente das opiniões das pessoas.

Você não pode fingir que não percebe o que percebe, aceite a realidade de suas experiências e adapte sua narrativa ao que estiver em andamento. Isso será sempre melhor do que encaixar tudo em seu ponto de vista.

No meio de conversas barulhentas e desconexas algumas verdades acabam sendo ditas. É importante você manter a cabeça no lugar e invocar a maior clareza possível, pois, dessas verdades surgirão decisões muito acertadas.

Pequenas tarefas também podem significar descanso, pois, uma vez que as coisas sirvam para tudo funcionar melhor, sua alma descansará tranquila, ciente de que não precisará se preocupar com nada no futuro.

A superficialidade é natural, não é possível uma alma ser séria e consistente o tempo inteiro, agindo exclusivamente num terreno onde nada possa ser feito sem medir consequências. A superficialidade é necessária.

Várias decisões precisam ser tomadas e não há muito tempo disponível para refletir sobre quais seriam as melhores atitudes a tomar. Procure lançar-se à aventura de agir e enquanto caminha faça os ajustes pertinentes.