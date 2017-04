Domingo será de sol na maior parte do Estado

Meteorologia

No sábado, capital gaúcha registrou céu claro, com temperaturas amenas, entre 17°C e 27ºC

O domingo deve ter o predomínio do sol sobre praticamente todo o Estado do Rio Grande do Sul. Somente no Litoral Norte é que são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Em Torres, o tempo será instável, com chuvas isoladas (mínima de 20ºC e máxima de 26ºC).

Nas áreas mais altas, o dia começa com temperaturas amenas e sensação de friozinho. Em Caxias do Sul, na Serra, o tempo ficará aberto na maior parte do tempo, com a ocorrência de poucas nuvens. A mínima será de 14ºC e máxima, de 26ºC.

Ao longo da tarde, o sol eleva as temperaturas no Oeste, e a umidade do ar diminui bruscamente. Uruguaiana terá tempo aberto, com poucas nuvens e máxima de 30ºC.

No Leste, incluindo a Região Metropolitana, o clima será agradável. Em Porto Alegre, que terá tempo aberto e com poucas nuvens, a temperatura deve variar entre 18ºC e de 29ºC.

– A partir da terça-feira, pode ter alguma chuva mais significava no Estado, com descargas elétricas e coisas do tipo – afirma Gabriel Dominguez, da Somar Meteorologia.