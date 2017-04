Proibida venda de lote de azeite de oliva extra virgem por excesso de iodo

Venda proibida

A Anvisa proibiu a distribuição e venda de lote de azeite de oliva extra virgem com índice de iodo acima do recomendado. A publicação do Ministério da Saúde está no Diário Oficial da União.

A determinação é para o lote 16D18, válido até 04/2019, da marca Olivenza, produzido em Mongaguá, em São Paulo. Conforme a Anvisa, "considerando o laudo de análise fiscal definitivo nº 60.00/2016, emitido pelo Centro de Laboratório Regional de Santos IX – Instituto Adolpho Lutz, com resultado insatisfatório por apresentar índice de refração e índice de iodo acima das faixas recomendadas para o produto."

Em 2015, outro lote da marca também apresentou laudo com problemas. Na época, a Anvisa também proibiu a venda.

O telefone do SAC da Olivenza é 0800 7707 808. Mas a atendente diz para o consumidor enviar um e-mail para qualidade@olivenza.com.br.

Aguardamos também um posicionamento solicitado para o departamento de marketing da empresa.

