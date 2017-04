Rio Grande do Sul deve ter terça-feira de tempo instável 

Pegue o guarda-chuva

Zero Hora

Por: Zero Hora

Uma área de instabilidade provoca chuva em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O maior acumulado, no entanto, não deve passar dos 5 milímetros.

A temperatura segue típica de outono: frio ao amanhecer e sensação de calor à tarde. O destaque fica por conta da diminuição da umidade ao longo do dia. A mínima prevista para o Estado é de 11ºC, em São José dos Ausentes. Já os termômetros de Porto Alegre e Santa Rosa podem marcar a máxima, 31ºC.

A terça-fera deve ser de tempo firme e seco na Capital, com predomínio de sol. A temperatura varia de 19ºC a 31°C.

Na quarta-feira, a área de instabilidade ganha força, devido à passagem de um sistema frontal, e se espalha por todo território gaúcho.



– Há possibilidade de chuva expressiva nos próximos dias, quando o município de Rio Grande, por exemplo, deve atingir os 25 milímetros. Em Porto Alegre, podem ocorrer muitas descargas elétricas – informa o o meteorologista William Minhoto, da Somar Meteorologia.



Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC

Pelotas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 29ºC

Caxias do Sul: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 16ºC e máxima de 28ºC

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 31ºC

Erechim: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

Uruguaiana: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Rio Grande: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

Bagé: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC