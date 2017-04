Sábado será de sol na maior parte do RS

Tempo bom

O primeiro fim de semana de abril será de tempo bom na maior parte do Rio Grande do Sul. No sábado, o tempo segue firme e as temperaturas continuam amenas em praticamente todas as regiões. Há previsão de chuva fraca somente para o Litoral Norte.

O dia será marcado pela sensação de frio ao amanhecer e também à noite. Durante a tarde, as temperaturas se mantêm mais agradáveis à tarde. Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 20ºC, e a máxima, de 26ºC. Já em Uruguaiana, os termômetros variam entre 18ºC e 28ºC.

o domingo, o sol segue predominante em quase todo o Estado. A exceção, mais uma vez, será o Litoral Norte, onde podem acontecer pancadas de chuva a partir da tarde.

O dia começa com temperaturas amenas e sensação de friozinho nas áreas mais altas, já ao longo da tarde o sol eleva as temperaturas do oeste e a umidade do ar diminui bruscamente, enquanto que no leste as temperaturas são agradáveis. Porto Alegre tem temperaturas entre 26ºC e 19ºC.. En Santa Maria, a amplitude térmica será maior, entre 27ºC e 16ºC.