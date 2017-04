Semana iniciará chuvosa em algumas regiões do Estado

Previsão do tempo

A semana começará chuvosa em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira são esperadas pancadas isoladas e de curta duração nos municípios do sul e do litoral do Estado.



Porém, segundo previsão da Somar Meteorologia, o sol aparecerá entre nuvens no restante do RS. As temperaturas devem se elevar um pouco, a sensação de frio diminui pela manhã. As menores se concentram no Nordeste, onde durante a tarde o clima será ameno.



No Interior, as temperaturas sobem ao longo do dia, e a umidade do ar ainda segue mais baixa, agora com menor intensidade do que no dia anterior. Na Capital, o tempo será de muitas nuvens. A mínima será de 19ºC e a máxima de 30°C.



*ZERO HORA