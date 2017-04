Tempo firme em todo o RS neste domingo

Com sol e poucas nuvens

O domingo será perfeito para programas ao ar livre com família e amigos. A previsão é de tempo firme em todas as regiões do Rio Grande do Sul, com predomínio de sol e temperatura amena. A chuva deve voltar ao Estado apenas na quinta-feira.

Nas áreas da Serra, a sensação é de frio apenas ao amanhecer. A mínima do Estado deve ser de 9ºC em São José dos Ausentes. Já a máxima pode chegar aos 31ºC, em Campo Bom, na região metropolitana, e Iraí, no extremo norte. As informações são da Somar Meteorologia.

Porto Alegre terá um final de semana de céu com poucas nuvens e predomínio de sol. A temperatura no domingo varia de 16°C a 28ºC. O alerta para os próximos dias fica por conta dos raios ultravioletas, que podem chegar ao nível 10, considerado muito alto.

A chegada de uma frente fria deve trazer a chuva de volta ao Rio Grande do Sul a partir da metade da semana. Na quinta-feira, municípios da região sul devem registrar tempo instável.



Previsão para domingo:



Porto Alegre: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 28ºC

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13ºC e máxima de 26ºC

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 27ºC

Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 27ºC

Uruguaiana: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC

Torres: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 25ºC

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15ºC e máxima de 27ºC

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC