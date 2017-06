Chegada de ar polar traz chance de neve ao Rio Grande do Sul na sexta

Será?

A aproximação de uma forte massa de ar polar sobre a região Sul traz chance de neve ao Estado durante a madrugada e a manhã de sexta-feira (9). A possibilidade é mais alta em cidades como Vacaria e São José dos Ausentes, conforme a Somar Meteorologia, assim como nos municípios catarinenses de Urupema e São Joaquim. No final da semana, quando a chuva deve dar uma trégua, estarão criadas as condições necessárias para nevar, como muito frio e alta umidade.

Apesar de não destacar uma possibilidade de neve no Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê temperaturas baixas, grande umidade — chegando a 95% — e chuva menos intensa, o que contribuiria para uma eventual neve, mas também para a chuva congelada. No sábado, com mínima de -1ºC no Rio Grande do Sul e ventos fracos a moderados, aumenta a possibilidade de geada. Os meteorologistas destacam que uma previsão mais detalhada será possível nos próximos dias.

Com possibilidade ou não de neve, será preciso se agasalhar: a temperatura, nos locais serranos, deve se aproximar de 0°C entre quinta e sexta-feira. A quarta deve ser de chuva em praticamente todo o Estado, principalmente na região Oeste, e a quinta também deve ser marcada por precipitações, cuja intensidade diminuirá durante a noite e madrugada.