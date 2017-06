Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta quarta-feira

Como vai ser seu dia

Procure não apresentar ainda seus planos mais ousados, esses não seriam compreendidos e provocariam reações de desgosto nas pessoas, já que elas se sentiriam compelidas a se adequar a algo que está além do entendimento.

Os riscos de você se manter numa posição que não admite negociação são enormes, porém, as prováveis recompensas por se preservar nela também o são. Aceite a pressão envolvida nessa situação e toque a bola para frente.



Seria contraproducente você reagir precipitadamente às eventuais ofensas que pensa receber. Em primeiro lugar, essas podem não ser intencionais. Em segundo lugar, mesmo intencionais poderiam ser irrelevantes.



Sua alma não há de se sentir inferiorizada por ter de voltar a tomar conta de tarefas que supostamente deveriam ser executadas por outras pessoas. É melhor suprir as necessidades do que se deter para conflitar.

Você pode forçar para que as coisas sigam o roteiro que você planejou, mas neste momento, ao agir assim, você deve contar com um barulho que atrapalharia bastante a marcha das coisas. Seja realista e siga em frente.



Aquilo que não for compreensível de imediato não precisa ser rejeitado sumariamente, como se viesse a interferir em seus planos. Crescer significa aceitar certa dose de incômodo, em nome de compreender mais.

Tentar avançar agora é temerário, mas há momentos da vida em que não se pode apostar todas as fichas apenas no que for seguro e confortável. Certa medida de temeridade se torna necessária e pode até dar certo.

As pessoas de seu interesse resistem a agir de acordo com seus planos e não parece ser este um momento em que você deva insistir exageradamente para manter o domínio da situação. Isso pode ser contraproducente.

Cuide para que suas atitudes não aumentem a dispersão que já está em andamento. Facilite o quanto possível, mesmo nesses momentos em que você quer partir para o ataque ao receber negativas das pessoas que deviam ajudar.



É bastante arriscado você manter firmes seus planos, aqueles mesmos que não são compartilhados com ninguém. Procure observar melhor o terreno pelo qual transita atualmente e se adequar ao que estiver em andamento.

Difícil mesmo é sustentar a perspectiva de que a maior quantidade possível de pessoas seja beneficiada e que ninguém seja prejudicado intencionalmente. Essa, porém, é a única perspectiva que vale a pena.



É preciso avançar apesar de todas as contradições e paradoxos com que sua alma tem de lidar atualmente. O terreno está longe de ser uma planície fácil de trilhar, mas é o que está disponível. Sua alma pode trilhá-lo.