Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta segunda-feira

Como vai ser seu dia

Chegou a hora de observar o efeito de suas mudanças repentinas de rumo e de tentar ajustar suas atitudes para conquistar uma racionalidade que possa ser compreendida com facilidade pelas pessoas próximas.

É na prática que se confirmam ou invalidam as suspeitas e teorias. Você precisa usar os fatos para adequar suas teorias a esses e nunca o contrário, que é o normal, encaixar os fatos dentro de suas narrativas inventadas.



Quando você fizer o que você quiser, procure ter em mente que haverá alguém que não gostará da atitude e se dedicará a julgar e criticar. Porém, se você jogar para a plateia, você não fará o que você quiser.



De lá de dentro de você, o mundo parece estar mergulhado num caos absoluto. Porém, se você sair um pouco de dentro de você e observar tudo de um ponto de vista mais amplo, perceberá a onda de progresso em marcha.

Ainda que tudo seja diferente do que você esperava, se você aproveitar a onda e se reorganizar de imediato, provará que essas mudanças não vieram para aborrecer sua alma, mas para um progresso ainda maior.



A forma com que as coisas davam certo outrora não se aplica ao cenário da atualidade. Você não precisa desistir de tudo que conquistou no passado, apenas se adaptar às condições atuais e tentar agir de acordo.

As pessoas mudam mesmo de posição, e no tempo atual talvez o façam com uma frequência e velocidade vertiginosa. Procure não as julgar severamente por isso, as condições da atualidade requerem adaptações muito rápidas.

É impossível ir além da condição atual contando exclusivamente com seus recursos particulares, se tornou urgente a aceitação de que você precisa da colaboração de várias pessoas. Estreite os vínculos com elas.

Talvez você tenha certa dificuldade para se fazer entender pelas pessoas que precisariam aceitar suas intenções. Reserve um tempo para conversar com elas e ir além dos eventuais desentendimentos que ocorrerem.



Quando os planos começarem a dar sinais de estresse e desgaste, procure observar um passo à frente para que isso sirva de ponto de apoio e, como resultado, você ter o bom senso de mudar todos os planos.

As dissonâncias com que você tem de conviver não podem ser solucionadas de imediato. Por isso, tire de sua mente essa perspectiva e aja pontualmente, de acordo com a situação e necessidade, sem grandes intenções.



Quando a forma com que você se organizava começa a dar resultados contraproducentes é porque chegou a hora de se reorganizar de acordo com as necessidades. Use o bom senso, existe para isso, corte o ciclo de repetições.