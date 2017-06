Confira a previsão do horóscopo de cada signo para este domingo

Como vai ser seu dia

Os turbilhões familiares chegam, a partir de agora, a um ponto crítico, mas ao mesmo tempo há uma série de assuntos diversos que ajudarão a equilibrar o jogo. Por isso, mantenha o eixo e atue pontualmente.

Afinal, chegará o momento de você falar o que ficou entalado por muito tempo e os resultados disso serão incertos, do ponto de vista atual, mas quando o tudo estiver rolando você verá que as coisas se acertam por si sós.



É necessário fazer alguns investimentos e esses precisam ser estudados. Nada de impulsividade, porém, tampouco se abstenha de adquirir os instrumentos que servirão ao propósito de tornar seu trabalho mais eficiente.



A tensão aumenta e seu olhar crítico fica aguçado. Isso só vai acentuar os conflitos em andamento, mas a esta altura do jogo há coisas que precisam mesmo atingir um ponto crítico para começarem a ser desintegradas.

Emoções desencontradas e em turbilhão não podem ser resolvidas de imediato, você terá de aceitar ficar ruminando por algumas semanas até encontrar a oportunidade de esclarecer o que, por enquanto, só provoca emoções.



Quando as pessoas não se entendem de forma sensata, acham que isso seja um desentendimento. Porém, há também formas emocionais e caóticas de as pessoas encontrarem o esclarecimento que, com bom senso, não atingem.

Procure se orientar menos pelos interesses envolvidos e mais pelo ideal que faz seu coração arder de vontade de realizar. A força do ideal será sua proteção, enquanto que agir por interesse não confere nenhuma proteção.

Mire o alvo e se dirija a esse com todo o impulso de sua paixão, mas sem desconsiderar os detalhes práticos que farão do caminho o sustentáculo da vitória. Organize, planeje e agregue um toque de paixão a tudo.

Valerá a pena você se livrar do peso excessivo de relacionamentos contraproducentes e de tarefas que não têm mais razão de ser você continuar cumprindo. Valerá a pena aproveitar e romper com o passado.



Cobranças serão feitas e não será agradável ouvi-las. Porém, quando você superar o desagrado que a situação causar, começará a perceber que não são palavras destrutivas, mas orientadoras numa ótima direção.

Encare as tarefas cotidianas com a mesma devoção e encanto com que você encararia uma viagem maravilhosa a um lugar fantástico. Procure tratar os detalhes do dia a dia com carinho e você verá os resultados que colherá.



Empreenda o que seu desejo indicar, mas se movimente com menos impulso e mais planejamento. O desejo é um instrumento e não um destino em si mesmo, por isso, aprenda a usá-lo com mestria, para obter os resultados.