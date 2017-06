Data Nacional Italiana será comemorada na próxima segunda-feira

Evento

Cerca de mil convidados devem participar do jantar que celebra os 71 anos da república italiana, na próxima segunda-feira (5), às 19h, no Grêmio Náutico União (Rua João Obino, 300, Porto Alegre). O evento terá a participação do vice-governador do Estado, José Cairoli, o prefeito Nelson Marchezan, três membros do parlamento italiano, o presidente do comitê para os italianos no exterior, entre outros.

A ação é fruto de uma parceria público-privada entre o Consulado-Geral da Itália e a Câmara de Comércio Italiana no RS, além de demais patrocinadores.

O convidado de honra da noite é o embaixador do país no Brasil, Antonio Bernardini. Para a comemoração, estão previstas uma exposição de aquarelas com o tema Arquitetura Italiana no RS, do pintor Rogrido Schiffner, e duas obras da artista plástica Maria Di Gesù, além da exibição de dois vídeos realizados pelo Ministério das Relações Exteriores italiano e a RAI, Vivere all'Italiana, que ilustrará os avanços da tecnologia e da ciência na Itália atual.

Conforme o Consulado-Geral, depois de 142 anos do inicio da colonização italiana do RS, atualmente um terço da população gaúcha tem origem no país europeu. Conforme o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Nicola Occhipinti, os mais de 3 milhões de gaúchos de origem italiana são um inestimável capital humano.

A data

A festa ocorre em 5 de junho, mas a lembrança é a 2 de junho de 1946, quando, depois de 20 meses de guerra civil (de 8 de setembro de 1943 até 25 de abril de 1945, liberação da ocupação nazifascista), o povo italiano foi chamado a votar no âmbito de um referendum, para escolher entre seguir com a Monarquia ou reiniciar com a forma institucional republicana. Foi a primeira vez na história da Itália que votaram também as mulheres. Ganhou, por poucos votos, a República.

