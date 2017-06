Descontraída, a cidade de Xiamen atrai os estilistas chineses

The New York Times

Xiamen, China – Nos sete anos em que viveu em Pequim, Vega Zaishi Wang começou sua marca de mesmo nome e hoje é uma das melhores jovens estilistas da China.

Porém, o ritmo de vida extenuante da capital – a mídia, as festas, a poluição, o custo de vida – estava cobrando um preço alto. Ela lutou contra uma depressão tão forte que chamou sua coleção Outono/Inverno de 2014 de "A Noite Escura da Alma".

Então, em setembro, Wang conseguiu finalmente escapar. Como um pássaro em busca de climas mais quentes, foi para o sul, para Xiamen, uma cidade costeira entre Hong Kong e Xangai. Montou um estúdio em uma mansão de quatro andares em um bairro tranquilo, na Ilha de Xiamen, a curta distância da praia.

Em uma recente tarde ensolarada, a brisa entrava pelas janelas do estúdio. A complexa Pequim, tantas vezes tomada pela poluição e pelo tráfego, parecia estar a um mundo de distância.

"Em Pequim, não havia equilíbrio entre vida e trabalho, mas aqui em Xiamen, posso diminuir meu ritmo e me dedicar às minhas coleções. Estou muito mais feliz", disse Wang, de 32 anos, sentando-se em uma poltrona de couro vintage cor de framboesa.

Ao se mudar para cá, Wang foi a última a se juntar a uma comunidade pequena, mas robusta, de jovens estilistas chineses promissores, que abriram mão do brilho e do glamour das cosmopolitas Xangai e Pequim em favor da surpreendente Xiamen.

Conhecidos como a "Gangue de Xiamen", esses estilistas – cujo padrão estético vai da moda de rua elaborada até a mais sofisticada – são adorados pelos fashionistas locais. Suas criações já foram apresentadas nas passarelas de elite das Semanas da Moda de Londres e Paris e inspiraram inúmeras imitações em plataformas de comércio eletrônico chinês, como o Taobao, do Alibaba.

Além de Wang, o grupo conta com estilistas como Shangguan Zhe, da Sankuanz, e Liu Min, da Ms Min. No ano passado, os três participaram da cerimônia de abertura do "Ano da China", quando o influente setor varejista de moda nova-iorquino destacou um grupo seleto de designers chineses emergentes.

Juntos, estão por trás de algumas das tendências mais avançadas de seu país, o que deixou muita gente curiosa, já que estão trabalhando em uma cidade onde o conceito de moda parece estar em segundo plano.

"Xiamen é um lugar onde não vemos a moda. É tão quente que a maioria das pessoas sai de casa usando camisetas, shorts e chinelos de dedo", disse Dido Liu, fundadora da marca Deepmoss, baseada na cidade.

O termo "esfriar a cabeça" aparece frequentemente nas conversas sobre a cidade. Os visitantes passeiam ao longo de avenidas ladeadas de imponentes construções coloniais, legado dos comerciantes europeus do século 19 que frequentavam o porto de Xiamen, então conhecido como Amoy, tentando comercializar açúcar e ópio em troca do chá e da porcelana da China.

Os mais aventureiros passeiam por Bashi, o mercado de frutos do mar movimentado onde pescadores vendem seus produtos diários, ou vagam ao redor de Shapowei, uma zona artística local que ganha vida à noite com os skatistas e os pequenos vendedores de artesanato. (O Thank You Cafe em Shapowei, aberto pela estilista Cotton Yu da Mymymy, é o bar preferido da turma da moda).

Os habitantes daqui geralmente conversam em hokkien, o dialeto nativo da região de Fujian. Em termos de língua, cultura e ambiente, a cidade se parece mais com Taiwan, que fica a curta distância, diferente das metrópoles frenéticas de Pequim e Xangai, ao norte.

Mas é exatamente esse clima descontraído que atrai estilistas como Liu. A cidade portuária de quase 4 milhões de habitantes está sempre no topo das listas dos melhores locais para se morar na China. Casais de todo o país vêm para cá para tirar fotos românticas nas praias da ilha.

E o que falta em termos de moda, sobra quando o assunto é sua vegetação abundante, a cultura dos cafés à beira-mar e a vibrante cena culinária. Aqui, a ideia de uma boa noitada é se espremer em um restaurante mal iluminado para se esbaldar com frutos do mar frescos e cerveja gelada.

"Xiamen é uma daquelas raras cidades onde você pode realmente trabalhar duro e produzir muita coisa, mas também pode relaxar", disse Ian Hylton, presidente da Ms Min e ex-diretor criativo da moda masculina da Ports, que mantém sua sede chinesa aqui.

Diferente de Wang, que veio para Xiamen em busca de refúgio, os outros estilistas da gangue vieram por outras circunstâncias. Muitos deles, incluindo Zhe, Dido Liu, da Deepmoss, e Liu Min, da Ms Min, cresceram na região.

Mas o que os mantém aqui não é a inércia: além do equilíbrio trabalho/vida, há incentivos concretos para as grifes. Por um lado, os custos de operação podem ser muito menores do que em Xangai, a verdadeira capital da moda chinesa, e Pequim, que faz a conexão mídia/moda.

Wang estima que paga aqui um quarto do que pagaria para alugar um estúdio semelhante em Pequim. Empregados qualificados, como costureiras, também podem ser mais fáceis de encontrar, levando-se em conta a história da região como um polo de fabricação de vestuário.

Estilistas locais também podem solicitar generosos subsídios de aluguel do governo da cidade, que visa promover a imagem de Xiamen como um polo da moda contemporânea.

Mas conseguir esses subsídios pode trazer outros desafios. Os profissionais são frequentemente pressionados pelas autoridades a participar de eventos de moda patrocinados pelo governo local. Aceitar os benefícios também os submete a regulamentos estritos que muitas vezes não levam em consideração as nuances do ramo da criação.

A estilista Wan Yifang descobriu essa realidade recentemente, quando autoridades locais apreenderam as máquinas de costura de seu pequeno estúdio subsidiado, alegando que houvera uma violação do código de incêndio do edifício, que proíbe a produção.

"As autoridades não sabem o que estão fazendo. Os estúdios são realmente uma coisa nova para elas. Nunca pensaram em como diferenciar entre fabricantes de larga escala e pequeno estúdios de moda", disse Wan, que está à procura de um novo estúdio.

Mesmo assim, tais inconvenientes são mínimos quando confrontados ao estilo de vida descontraído da cidade e suas muitas conveniências. A facilidade de plataformas de comunicação como o WeChat, da Tencent, e a frequência dos voos que saem de Xiamen diminuem as distâncias, permitindo que estilistas locais explorem o que se tornou uma rápida revolução da moda na China, um país que, há apenas uma geração, tinha poucas opções além dos uniformes de cores escuras de Mao.

"A moda aqui se move rapidamente", disse Timothy Parent, fundador do China Fashion Bloggers, um blog sobre a moda chinesa. "Em apenas algumas décadas, o conceito de 'Feito na China' se transformou em 'Desenhado na China'. Em vez de produzir roupas, mais e mais pessoas agora querem criá-las."

Como resultado, surge um número cada vez maior de jovens estilistas chineses. Muitos, como Wang e Wan, estão voltando para casa depois de estudar no exterior, em instituições de prestígio como a Central St. Martin's em Londres, trazendo com eles uma linguagem de moda exclusiva que funde uma infinidade de influências e culturas.

"Hoje, os estilistas chineses são mais internacionais, mas é claro que é difícil deixar de lado o sentimento da nacionalidade, essa coisa de ser chinês", disse Zhe, que criou a Sankuanz em 2008 e desde então orienta muitos jovens estilistas locais.

