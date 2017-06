Domingo será marcado pela volta da chuva em quase todo o RS

Previsão do tempo

Após dois dias de tempo aberto e sol tímido, a instabilidade volta a tomar conta do Rio Grande do Sul neste domingo (04). Novas áreas de precipitações ganham força e se espalham pelo Estado ao longo do dia.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, uma nova área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai associada a um corredor de umidade trazem chuva pesada para o noroeste gaúcho.



Ainda de acordo com a Somar, a segunda-feira (05) prevê chuva de forma generalizada em praticamente todo o RS. Com variação de nuvens apenas no Oeste e Sul.



Em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul, o domingo deve ser de pancadas de chuva e trovoadas. Em Porto Alegre, tanto no domingo, quanto na segunda-feira, o tempo deve ficar instável, com possibilidade de chuvas esparsas. Os termômetros não devem passar dos 22ºC.

A única região que terá tempo ameno e seco neste domingo será o Sul. Em relação aos dias anteriores, o frio pela manhã diminui. Porém, durante à tarde a sensação térmica é mais baixa pelo excesso de nuvens. O dia terá mínima de 9ºC em Bagé e máxima de 20ºc em Pelotas.

*ZERO HORA